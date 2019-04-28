【我要準時放工】吉高由里子最豁出去演出　《蛇舌》盡顯邪魅之美

TBS電視台新一季日劇《我要準時放工》（又譯：我要準時下班）近期成為熱門話題，劇情狠批日本加班文化，講述女主角因長期加班而險死，有所覺悟後決定不再為工作而活，每日準時收工，成功引起打工仔共鳴。 擔大旗主演的吉高由里子17歲便出道，演過逾50部影視作品，其中2008年上映的《蛇舌》（蛇にピアス）全裸上陣，跟日劇裡的小職員角色相比，在電影中將邊緣少女一角發揮得更淋漓盡致，絕對值得回帶欣賞！

吉高由里子在《我要準時放工》飾演堅拒加班的OL，帶點傻氣可愛。（網上圖片）

《蛇舌》由已故導演蜷川幸雄執導，改編自2003年出版的同名小說，講述吉高由里子飾演的Lui，是個對生活絕望又不務正業的19歲少女，某日在夜店邂逅不良少年Ama，被對方的「蛇舌」吸引，二人發生一夜情後開始交往。之後Ama介紹Lui到相熟的紋身店，認識了紋身師父Shiba，Lui與Shiba初次見面便眉來眼去，Shiba答應替Lui穿環及紋身。

《蛇舌》裡的吉高盡顯冷艷一面，令人留下深刻印象。

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二人背著Ama偷偷發生關係，Lui不單以肉體抵銷穿環及紋身費用，更享受Shiba對她施以性虐待。這段三角關係，以Ama被虐殺終結，Lui得知一切與Shiba有關，但又感到難以置信，面對深愛她的Ama死去，令她失去生存的動力，又再無助地蹲在那人來人往的涉谷街頭。

蜷川幸雄是著名攝影家蜷川實花的父親，他掌鏡下的畫面相當唯美。

吉高周旋在兩男之間，但不會令人討厭。

吉高由里子並非典型大眼睛美女，但有著與別不同的氣質，笑起來溫暖可愛，收起笑容又相當冷艷，可駕馭不同類型角色。她在《蛇舌》中可謂豁出去，全裸演出多幕大膽情慾場面，當中更涉及SM情節，當年只有20歲的吉高，正值巔峰時期，不論男、女影迷都被她所吸引。

《蛇舌》是當年不少年輕觀察追捧的作品。

但在蜷川幸雄掌鏡下，只見唯美不覺俗套。全片瀰漫著絕望氣氛，邊緣少女漫目無的過日子，寧願在美麗胴體上畫下兇惡紋身、將舌尖一分為二，以痛苦換取存在感，然而這些舉動都敵不過寂寞纏身，在吉高的演繹下，更令人不勝唏噓。