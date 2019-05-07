【復仇者聯盟4】回顧Marvel宇宙傳奇　漫威給觀眾一封十年情書

《復仇者聯盟4：終局之戰》集結了整個系列的精髓，帶領觀眾踏上時光旅途，重新經歷漫威10年黃金歲月，並向一眾英雄表達最高的敬意，為漫威電影宇宙畫上最完美的句號。就讓我們一起回味電影中那些感動的時刻吧。

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2008年上映的《鐵甲奇俠》揭開了Marvel電影宇宙。（《復仇者聯盟4》劇照）

「你已成為我們這個巨大宇宙的一份子，只是你不知道而已」

這是2008年《鐵甲奇俠》中，尼克．福瑞（Nick Fury）與東尼．史塔克（Tony Stark）在片尾畫面的對話。如今來看，也彷彿是漫威影業對當時的我們說的。有誰能想到，當初的一部娛樂爆米花電影，會為未來電影業帶來如此巨大的改變和熱潮？

來到2018年，當我們看到薩諾斯（Thanos）一個彈指導致灰飛煙滅，那些我們熟悉的英雄勝利方程式這次沒有應驗，留下滿座的錯愕與驚訝，並且迎來365天的漫長等待。這一年來，每隔一段時間，就有無數的推測、解析、訪談畫面，大家都想從那一點點蛛絲馬跡中得知那些我們所熟悉的英雄怎麼了；即使知道這也許是心愛英雄的最後一哩路、未來也許再不會有如此的巔峰，我們依舊期待着。深懂行銷的漫威影業更是用盡各種手法，像是最後一刻才公布片名、無預警地公開預告，並只在預告中釋出正片的前20分鐘，為的就是完全保密和讓影迷們保持飢餓。

在2019年4月24日，我們終於得以揭開《復仇者聯盟：終局之戰》的最終樣貌。那麼，這365天的等待是值得的嗎？

我想這句話可以直接改成肯定句，看完之後你就會理解漫威這一整年來的保密的用意何在，絕對是漫威送給粉絲的一份大禮，亦是一封情書。上一集《無限之戰》滿足了大家對各種英雄組合對戰的想像，來到《終局之戰》，則是一次補足對初代復仇者們的滿滿情感，並且給予他們一個最龐大、最暖心的謝幕舞台。

以下內文沒有重度劇透，但有些許提及故事內容。為了保有完整的觀影樂趣，歡迎觀賞完電影後再閱讀以下內容。在此之前，可以先前往閱讀 【 復仇者聯盟：終局之戰｜首波無雷影評 】

故事以回到過去為主線，不單是英雄們踏上時光的旅程，也帶領觀眾重新感受《復仇者聯盟》系列過往的感動。（《復仇者聯盟4》劇照）

與上集一樣，這依然是一部需要你對MCU系列作品有一定了解，才能充分體會箇中精彩的電影。不同的是，《終局之戰》更是一種無可取代的體驗，由演員、導演、幕後團隊以及我們粉絲的情緒共感而成，可以說是一部完全粉絲取向的電影，集結了所有粉絲想看到、甚至是沒有想過的元素。不過，本片不是那種單純為了取悅粉絲的空洞作品。比起前一集，這次的動作場面大幅減少，全片大概花了一半的時間在做鋪墊，增加故事的深度及醞釀情緒。沒有炫麗的打鬥、沒有太多奇幻的特效，是因為導演羅素兄弟深深了解，這是前面21部作品所累積下來的，也是我們粉絲所賦予的、屬於史詩終結的任性與細膩。

也許我們都猜到彈指事件的終究，但《終局之戰》卻是帶出了更多可能：誰能想到每一個時光旅程都有着滿滿的彩蛋與致敬，卻又兼具對角色的論述，補足每位英雄心裏最柔軟的那一塊；誰又能想到，這不僅僅是英雄們的時空攔截之旅，更是屬於我們的青春回顧，包括2012年的《復仇者聯盟》、2013年的《雷神2：黑暗世界》、2014年的《銀河守護隊》等場景，我們彷彿也跟着英雄們來到量子領域，用另一種角度檢視回味當時的感受。你不得不佩服編劇們，以細膩與用心、層次豐富的起承轉合，匯聚成漫威有史以來最精采的內容饗宴。

《終局之戰》中，超級英雄們穿越時空回到2012年《復仇者聯盟》紐約之戰一役。（《復仇者聯盟》劇照）

還記得當初觀賞完《無限之戰》後，我描繪對於初代復仇者成員的喜愛，現在看來那僅僅是序章。《終局之戰》給予6位初代復仇者最具分量與情感的故事線：看着東尼從風流不羈到防範未然的前瞻，再到身為人父的溫暖；看着史帝夫（Steve）從正義木訥又帶點固執呆板，到對於正確信念的堅定，最終終願為了自己稍微自私一點；看着索爾（Thor）由凡事追求力量的莽夫性格，在不停失去所愛的人生中正視自己的軟弱，並從中獲得再起的力量；更不用說娜塔莎（Natasha）與克林特（Clint）這兩位沒有任何超能力的神盾局探員，如何不斷地克服人性的恐懼，迎向未知世界，並且相互扶持產生革命情感。實在有太多太多值得回顧的時刻，而這些都在本集有個最終的歸屬之地，演員們也在經過這五年十年對角色的探索後，將最好的詮釋呈現給大家，當中的好交情及對角色的情感，都在無形中真摯流露。

「復仇者們，集結！」

五年後，各散東西的英雄們再次集結，進入不同時空改變過去。（《復仇者聯盟4》劇照）

當然，最終的《終局大戰》是復仇者聯盟的娛樂精髓，從一開始索爾、史帝夫與東尼的合力作戰，到後段幾乎是所有過去11年來、21部作品的主要角色齊聚一堂，這一場媲美《哈比人：五軍之戰》、《一級玩家》群戰橋段的最終對決，幾乎每一秒都有滿滿彩蛋。雖然沒有太多的解釋與停留，但身為粉絲的我們一定可以在這場目不暇給的終極對決中，快速地尋找自己最愛的英雄身影。這場戰役更帶起全場觀眾的熱血情緒，可以聽到當美國隊長舉起雷神之槌時的歡呼、聽到當無限手套再度落到薩諾斯手中時，全場的倒抽一口氣。在這一幕幕的高潮迭起中，一同走向那14,000,605種可能當中唯一，也是令人鼻酸的最終解答。

終點也是旅程的一部分。 Tony

從《無限之戰》到《終局之戰》，可能有些人看的是熱鬧，但更多的人看的是青春。在2012年《復仇者聯盟》之前，也許我們是抱着既然都看了《鋼鐵人》與《無敵浩克》，無妨再看個《雷神索爾》與《美國隊長》的心態。那是怎會想到，觀賞漫威宇宙作品成了每一年的重要大事，在這11年、22部作品當中，有多少次二刷、多少個與對方一起觀賞電影的美好回憶。我們也漸漸從那位喜愛着英雄超能力的熱血學生變成了大人，才發現英雄電影裏的力量不是唯一，更令人着迷的是那些英雄們勇敢面對人性弱點的時刻，以及為理想奮鬥的美好。當最後沒有片尾畫面的演職員表裏，以陣陣的打鐵聲作結，是元老級影迷才懂得代號密碼。這時我們心裏的驕傲是無限大的，因為我們不只從頭開始參與了整段旅程，更是一同與導演、製片、演員以幕後團隊促成了整個漫威電影宇宙，粉絲們的用力支持與漫威的用心付出，共同完成了這個屬於大家的美好年代。

致青春、致我們所擁有的英雄年代，漫威，我們愛你三千遍。

「美國隊長」基斯伊雲斯指《復仇者聯盟4》將會是美國隊長的故事的最終回。（《復仇者聯盟4》劇照）

評分：10/10

最後，我們最親愛的漫威大家長史丹李爺爺這次依舊有客串畫面，不難找且具有意義。

最後的最後，一如前文所述，這次沒有片尾畫面，卻有無比珍貴的彩蛋埋藏其中，如果時間與膀胱允許，建議觀賞完最後的演職員表。

作者簡介：裴小裴的電影murmur

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】復仇者聯盟：終局之戰---致我們一同擁有的美好英雄年代」​】

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