【拆彈專家2】爆破場面浪接浪　吳卓羲Baby John力証拍攝安全

電影《拆彈專家2》昨天（8日）舉行煞科宴，吳卓羲、黃德斌、蔡瀚億（Baby John）都有出席，三位都異口同聲說到電影來到第二部，所有的事情都升級了，Baby John說：「喺唔劇透嘅情況底下講，就係呢一部戲所炸嘅標誌性香港建築物會更加震撼；而每個角色亦都比上一集更加突破。」黃德斌說：「除咗動作場面，今集連感情都唔係好簡單！尤其是劉德華同劉青雲之間嘅感情係好值得去睇。」

《拆彈專家2》一眾主演劉德華、劉青雲、吳卓羲、黃德斌、蔡瀚億、洪天明、張揚、凌文龍等出席煞科宴，陣容可謂十分鼎盛。（陳順禎攝）

戲中有不少爆破場面，所以對演員而言亦需要更多安全指引，吳卓羲說：「始終一套咁大型嘅電影，爆嘅時候通常都係真材實料；爆破組、武術指導會幫我哋走晒位，確保喺安全情況底下去拍攝每一個鏡頭。」Baby John親身力證拍攝安全，笑言：「第一部我要自爆，而家都可以完整無缺企喺到，就知道大家都係好專業去排練。」黃德斌就說：「我今次唔洗打人，所以就唔會有事。」

吳卓羲直言在他的角度，每一場戲都很深刻，看來電影中有不少精彩場面值得期待。（陳順禎攝）

《拆彈專家2》有劉德華及劉青雲兩位影帝加持，三位紛紛都說要向影帝偷師，吳卓羲說：「其實青雲哥比較靜，我哋就趁佢拍攝嘅時候喺側邊睇佢點演，再盡量去吸收。」Baby John也說：「之前好多人都問我會唔會同前輩偷師，我都會話：『會啊！我會睇佢哋拍！』唔知係咪因為咁，導演就安排咗今次我拍嘅所有場口都係自己做，所以我唯一偷師就係趁佢哋拍緊嘅時候，我搭車入去睇一睇。」吳卓羲也笑言難怪經常在現場看到Baby John。