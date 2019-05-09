【拆彈專家2】邱禮濤與劉德華劉青雲合作感幸運：未睇劇本就OK咗

電影《拆彈專家2》昨天（8日）舉行煞科宴，導演兼編劇邱禮濤率領一眾主演：劉德華、劉青雲、吳卓羲、黃德斌、蔡瀚億（Baby John）、洪天明、凌文龍等出席，邱禮濤提起當初拍《拆彈專家》的緣由：「因為我哋喺香港生活成日都會經過紅隧，就諗有咩題材嘅電影係可以拍紅隧；然後二零零幾年嗰陣我幫香港電台拍咗套警察嘅劇集，當時就接觸到警隊裡面嘅拆彈專家，就對呢個職業產生興趣，香港電影又冇點拍過呢個部門。」

邱禮濤率領一眾主演：劉德華、劉青雲、吳卓羲、黃德斌、蔡瀚億（Baby John）、洪天明、凌文龍等出席《拆彈專家2》煞科宴。（陳順禎攝）

電影可以開拍續集，邱禮濤說：「會拍第二部當然因為觀眾喜歡、老闆又覺得值得再搞。」第二部連成本都加碼：「第二部規模又大咗，老闆都要求拍大規模啲。」所以在選角上亦毫不吝嗇，導演親自邀請影帝級人馬劉德華及劉青雲合作拍攝：「好享受，兩個都係好好嘅演員！」導演又自覺幸運：「兩個都未睇劇本基本上就OK咗。」

《拆彈專家2》的後期製作預計需要十個月至一年去完成，觀眾們可能要再等待一陣子。（陳順禎攝）

邱禮濤認為《拆彈專家2》的拍攝過程算是順利、沒有什麼大困難：「好多場景都唔可以取實景，例如破壞、爆炸都唔可以喺現場拍，所以就要搭好多景；亦都牽涉好多特技，雖然呢啲係有少少難度，但除此之外整體過程都拍得好順利、好開心。」是次特技的部份較多，後期製作亦相對秏時，邱禮濤認為作為導演有責任令電影以完美姿態上映，對後製部分亦十分上心：「同套戲本身原意會唔會唔同咗、離開咗劇情；或者係審美上嘅一啲判斷，都係導演要去做。」