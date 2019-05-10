【小丑回魂2】新預告小丑恐怖再現　 驚嚇阿婆突襲謝茜嘉

由比爾斯卡斯加德（Bill Skarsgard）主演的《小丑回魂》續集《小丑回魂2》時隔2年回歸大銀幕，華納電影公司方面昨晚（9日）釋出最新預告，真係夜媽媽先嚟嚇大家，有網民更表示睇完預告其中一幕差點瞓唔着覺啊！相信9月6日上映後，又會再度掀起恐怖小丑的熱潮！

一見到紅色氣球加白色手套就知係小丑！（網上截圖Bloody Disgusting/Matthew Cody）

為配合宣傳《小丑回魂2》，5月7日在美國紐約時代廣場電子廣告板大賣廣告，標語為為「見證IT的終結」，宣傳短片中當然有最標誌性的小丑白色手套以及紅色氣球，隨着小丑鬆開第一個氣球後，緊接着千萬個氣球不停向上飄，勁有密集恐懼的感覺！

謝茜嘉謝西婷今集返回德里市，遇上現時住在她以前屋企的阿婆。（影片截圖）

而在首波《小丑回魂2》預告中，除了繼續會有比爾斯卡斯加德外，經過27年後，「失敗者俱樂部」的成員都長大了，而由謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）飾演的 Beverly Marsh 再次回到德里市後，跟一名阿婆聊天期間發現唔對路，更發現這名阿婆跟小丑有關係，因為牆上掛有一對父女的合照，阿婆亦有透露自己的爸爸加入了馬戲團，而其中一幅合照更寫上「偉大的潘尼懷斯」（正是小丑的名字），阿婆又在她身後恐怖跑過，又突然變成怪物似的跑向她，像要襲擊她，即時把她嚇到逼至牆邊。

呢5秒定格分分鐘係成條片最恐怖一刻，眼定定睇到極心寒！（影片截圖）

恐怖阿婆逐格睇

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然後鏡頭一轉變成了「失敗者俱樂部」7名成員的集結，占士麥艾禾（James McAvoy）更為了安慰謝茜嘉謝西婷，跟她說：「我們做得到的，但要齊心協力。」為她打下強心針，一同對抗小丑！

不過由於今次小丑再度升級，比起第一集更恐怖和兇猛，當中包括很多畫面，例如一大束紅色氣球吊着在空中的小丑、自挖雙眼的小丑、還有最後一個對着鏡頭恐怖奸笑的小丑等等，都有一種令人心寒的感覺。

雖然小丑自挖雙眼狀似流血都好恐怖。（影片截圖）

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《小丑回魂2》最新預告