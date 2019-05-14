【過春天】一趟青春能走多少轉水貨？單非少女與中港問題的故事

《過春天》透過「單非」中學生說出了香港繁華背後的種種社會問題。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

《過春天》是由中國導演白雪執導，故事主角佩佩（黃堯飾）是一位「單非」中學生，她每天由深圳跨境到香港上學，生活可能跟很多跨境學生一樣。但生活在香港的我們對他們也未必了解，故事從她一段「走水貨」的經歷開始，或許能讓身處在同一城市的我們對他們有一種新看法。

這是一個關於單非中學生的故事。（《過春天》劇照）

女主角佩佩正處於青春期成長階段，編導在電影運用了數個鏡頭和情節，就已經能仔細地描寫她與身邊眾人的關係。整個故事中，她跟媽媽絕少溝通，兩人之間明顯充滿代溝，而港人父親已有新的家庭，兩人見面總是有點距離。其中一場是女兒在餐廳吃飯，父親在門外吸煙，玻璃倒影中，兩人雖然面向大家，但卻非身處在同一空間，顯示兩人似近還遠的距離。

學校裏唯一的朋友Jo（湯加文飾）看似與她青梅竹馬，他們希望一起到日本旅行，但是佩佩因為家境所限，所以遲遲未能起行。後來女主角偶然認識了一群水貨集團，她在這裏彷彿找到了保護和尊重，但實際其實只是金錢瓜葛，後來她又跟其中一位同事阿豪（孫陽飾）疑幻似真地邂逅了。導演厲害地拍攝了他們在昏暗狹窄空間中，互相協助綑綁手機，暗喻兩人之間的情感與慾望。佩佩以上種種的經歷，加上一直夾於兩座城市中間，令她幾乎沒有任何安全感。

佩佩以上種種的經歷，加上一直夾於兩座城市中間，令她幾乎沒有任何安全感。（《過春天》劇照）

整個故事其實就是一個成長期的躁動階段。雖然佩佩和兩地的人接觸多了，但似乎令她更迷失其中。她表面上好像成長了，但實際可能像片末的意象一樣：她帶着媽媽到飛鵝山上，突然刮起狂風大雨。驟眼看上去似是實現了她於戲中的願望──香港能夠下雪，但鏡頭轉落山下的風景，卻蒙上一片迷霧，大概意味了她跟各人的前路還是不明朗。

+ 2

電影除了體現青春期的成長外，也反映不少香港社會的問題。最明顯的莫過於是佩佩單親家庭的背景，直接投射出失敗的中港婚姻例子所衍生出的後遺症。

另外當然是片中最重要的橋段──「走水貨」，導演的拍攝時間剛巧是最令社會關注這個問題的年份，電影展示了集團的其中一面，他們會無所不用其極地運送貨物過關，而且還描述了他們之間看似一個大家庭，實際卻只是金錢的關係，失手時根本沒有情感可言。這種價值觀同樣可以在阿豪身上找到，他不諱言說只相信金錢，或許這是不少香港同齡人都有的共通想法。另一方面，電影其實還有略略折射了香港繁盛背後的貧窮問題，其中佩佩在餐廳兼職打工時，她在後巷扔垃圾的同時就有一位拾荒者等待拾她扔掉的廚餘。

香港繁華背後藏了多少個貧窮故事？（《過春天》劇照）

看完《過春天》後，我有兩種感慨。電影對於描寫角色以及犯罪情節顯得有點乾淨，尾段亦難逃中國大陸的審查制度，但觀眾仍然可以明暸這種做法。始終故事能夠從少女成長的故事中，回應香港與中國兩地的社會問題，是近年難得一見的香港題材。而且《過春天》是由一位中國大陸的導演拍攝，佩服她能從外人的眼光中觀察得香港內在十分透徹，是近年很多香港本土作品也未必能夠呈現出的。其次，也慨嘆香港政府近年倡議所謂大灣區一小時生活圈，其實在這種一片唱好的美好生活底下，還是隱藏了很多社會問題，只是很多人都視而不見。這部電影再次揭開了繁華背後的種種面相，希望更多人能夠正視。

香港仍隱藏很多的社會問題，只是很多人都視而不見。（《過春天》劇照）

內容提供：電影·宇言

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《過春天》(The Crossing) 【青春躁動與中港問題】」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）