【去吧！女神兵團】兵仔、男神二揀一　泰國女神平采娜：我要晒！

泰國電影《去吧！女神兵團》（Friend Zone）在本土大收旺場，掀起一輪愛情喜劇熱潮，這股熱潮更吹到香港，女主角平采娜（Baifern）與男配角Jason及導演查亞諾布帕拉科日前拉大隊來港宣傳。 戲中平采娜魅力滿瀉，周旋在相識10年的「兵仔」男主角及型仔男友之間，問她本人會點揀，女神霸氣地說：「我要晒！」。 攝影：陳志嵐

咁靚仔都要做兵，女神真係魅力無限。（《去吧！女神兵團》劇照）

要說《去吧！女神兵團》是一部勵志片亦不為過，劇情講述男、女主角由高中相識，多年來維持「友達以上、戀人未滿」的關係，男主角是個幾乎不可能存在於現實的極品暖男，高大靚仔、細心溫柔、照顧周到，偏偏就是不敢向女主角表白，寧願做「傷兵」，傷心的兵仔。故事似在鼓勵一眾兵仔，只要有心，人人都可以追到女神。

平采娜話擇偶條件只有兩個字，「好人」。（陳志嵐 攝）

問平采娜會選兵仔還是男神，她笑言兩個都太好揀唔到，「男神很細心、很會照顧別人，很完美，是未來老公人選；而兵仔是很想他在身邊，什麼都願意為你做，為你想得很周全，兩個角色混合一起就會很完美」，大概女神都是抱著這種心態吧？不過平采娜跟Jason都話，不允許自己陷於Friend Zone之中，女神說只會暗戀，從不主動出撃，而Jason就話遇上心儀對象就會主動出擊，他的字典從來沒有「Friend Zone」兩字。

平采娜當年憑《初戀那件小事》爆紅，清純形象俘虜一眾男士。（《初戀那件小事》劇照）

平采娜近年走成熟性感路線，仲做埋內衣代言人

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戲中平采娜捨棄女神形象，不單止素顏演出，大吼大叫、喊到個妝溶晒都冇所謂，其中一幕她要從無車頂的觀光巴士上層，跳高抓住招牌在半空「吊吊揈」，相當驚險！不過對平采娜來說，最困難的反而是拍攝上山的戲份，由於沒有平坦的上山路，演員與工作人員真的要綁住麻繩爬上山，希望觀眾能夠看到電影團隊的用心。

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女神發功，頂唔頂得住先？（陳志嵐 攝）

雖然平采娜話平日不會主動向心儀對象告白，但小編就想考考她如何突破Friend Zone、俘虜男神，記得點擊睇片女神出招，包你會暈晒大浪。