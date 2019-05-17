【台北電影節】入行近40年終發圍　綠葉車保羅首獲影帝提名

第21屆台北電影節「台北電影獎」今日（17日）公布得獎名單，香港的「綠葉王」車保羅憑作品《老人與狗》入圍最佳男主角，更是唯一一個憑短片作品獲提名今屆影帝的男演員。

只聽名字未必會知道，但看到車保羅的樣子，一定會記起他是那一位。（資料圖片）

車保羅入行近40年，由於身高高達190cm，加上臉長長，長相特別而經常演出醜角﹑怪人或搞笑角色，而令影迷留下深刻印象。即使大家對車保羅這個名字不熟悉，但看到他的樣子就一定能記起他。

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入行近40年

而因為獨特的外形，他早年受到東芝青睞，與另一位演員施介強，組成高矮孖寶，拍攝了一系列東芝電器廣告。1981年，他加入麗的電視，拍攝了《IQ成熟時》、《對對糊》等電視劇。1998年，他加入無綫電視，在電視劇《鹿鼎記》中飾演「胖頭陀」一角，讓人留下深刻印象。直至2003年，約滿無綫後，就開始慢慢淡出電視圈。

「綠葉王」車保羅憑作品《老人與狗》入圍第21屆台北電影獎最佳男主角。（《老人與狗》影片截圖）

曾衝出香港，與「戇豆先生」路雲艾堅遜拍電影《特務戇J之救國大業》。（劇照）

做過地盤雜工搬石屎、保安、跟班

車保羅曾在訪問時提過，自己曾經因為生計而任職保安、地盤雜工搬石屎、跟班和搬運工人等，也曾領綜援，生活艱苦。約滿無綫後，他亦有不時客串拍攝電影，曾參與英國電影《特務戇J之救國大業》，飾演澳門葡京酒店的線人，更巧合的是電影的主角 Johnny English（路雲雅堅遜Rowan Atkinson飾），其身處的英國軍情七處，又是以東芝之名辦公行事。2015年，他也有參演《踏血尋梅》，在戲中飾演丁子聰（白只飾）的父親。

在戲中飾演一個患癌症的老人家。（《老人與狗》影片截圖）

曾經選過區議員

車保羅後期更積極參與社會服務工作，曾在元朗開辦社區服務處為市民服務，又參與博愛醫院的慈善活動。2007年，他曾以獨立人士身份，參加2007年區議會選舉，競逐元朗區豐年選區議席，但最後只得90票而落敗。

這次車保羅憑《老人與狗》入圍「台北電影獎」的影帝殊榮，據知這部短片作品是「第十三屆鮮浪潮國際短片節」的本地競賽短片。故事講述獨居的老陳得知自己罹患末期癌症，萬念俱灰，打算了結自己。就在一切行將終結之際，多年不見的外孫嘉進帶來一隻遭棄養的老狗。兩個走到夕陽階段的生命相遇，互相帶來溫暖和慰藉。

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