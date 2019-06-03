【再見亦是狗朋友2】狗狗輪迴成主人最大慰藉　創作源於一個謊言

《再見亦是狗朋友》（A Dog's Purpose）啟發了大家一個狗仔會輪迴的說法，令一眾狗主多一份期盼。來到第二集《再見亦是狗朋友2》（A Dog's Journey），繼續輪迴到主人身邊，仲照顧埋主人個孫女，將感情延續到下一代。這個有趣的概念，對一眾狗主而言應該非常受落，但故事的原著原來是來自一則欺騙女友的白色謊言。

Bailey係大白熊與伯恩山犬混種，延續上集結尾轉世而成的Buddy，一直陪伴中年伊雲的「話事狗」。（官方劇照）

今集故事延續上集，狗仔貝利經歷了幾次轉世，終於回到主人伊雲（丹尼斯奎爾 飾演）身邊，但完成這次使命之後，牠便要開始另一個全新歷程。有趣地，牠今次負責照顧伊雲的孫女思希（嘉芙蓮佩史葛 飾演）。貝利一直陪伴思希成長，由嬰孩、童年到少女時代，貝利總以不同的身分陪伴在她左右，一直給予她愛與關懷。

Molly係貝利今集第二個轉世，是隻小獵犬與騎士查理斯王小獵犬混種。（官方劇照）

這個窩心故事雖然是虛構，改篇自著名小說，而小說作者兼該片編劇卡梅倫講起故事的創作時，就講出原來故事本身係源於一個對妻子（當時女朋友）的謊言。「當時女朋友痛失愛犬，為了安慰她，便編作了一個關於狗狗不斷輪迴重生、重遇主人的故事。雖然是隨口而說，但隨隨便便都講了90分鐘，卡梅倫妻子今日回想起來仍然記憶猶新。「他用了90分鐘，一邊駕車一邊訴說這個故事，雖然當時我哭得很厲害，但我仍含淚跟他說：『這個故事能好好地安撫他人，你一定要把它寫成書。』」結果書本見街後非常暢銷，兩夫妻更合力撰寫《再見亦是狗朋友》及《再見亦是狗朋友2》的電影劇本，將這個「騙人的故事」變成不少狗主的心療傷靈藥。