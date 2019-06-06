【華氏11/9】狂人特朗普被批道德與政治手段　揭美國政治千瘡百孔

米高摩亞 （Michael Moore）用自編自導自演的形式，針對現任美國總統特朗普，拍成電影《華氏 11/9》。這部「反美」電影，還記錄了美國2014 年鉛水危機及2018 年中學槍擊慘劇等爭議，揭示官商勾結和反槍械等社會問題。

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著名美國紀綠片導演米高摩亞（Michael Moore）向來不諱表達自身立場，在各部作品中都旗幟鮮明，針對當地制度的大是大非，以嬉笑怒罵方式回應。今次在新作《華氏11/9》依然貫徹一向風格，整合現任總統特朗普（Donald Trump）主政前後美國社會近年的種種問題。

米高摩亞也在2004年拍過紀錄片《華氏911》追擊小布殊。（《華氏11/9》劇照）

從故事簡介和影片開首，已經明顯看出導演批評特朗普一方，從其個人言行、道德立場、政治手段都無不落墨道出嫌惡之情。只是米高摩亞也認為另一陣營民主黨都是千瘡百孔，當中的領導層犬儒迂腐，正是為共和黨製造更多更佳的機會能夠主導。但除了政治上的競爭對手不濟而令特朗普有機可乘，廣大傳統傳媒同樣有責，他們樂此不疲追蹤報導特朗普的獵奇心態，反而讓他由茶餘飯後話題漸漸變成主流議題，這樣給予他機會反過來引導各界大眾，更容易開始信任他的「能幹」。

電影也不是全程主力批判特朗普，當中還有兩段集中敘述美國密芝根州的鉛水事件及由西維珍尼亞州開始擴張的教師罷工運動。前者主要作用除了反映當區州長、共和黨主要人物施奈德（Rick Snyder）的官商勾結行為對整個社區的延禍，也痛陳時任總統奧巴馬（Barack Obama）處理事件的無能甚至企圖粉飾太平，兩個美國的主要政治陣營都對社會帶來極大傷害。

米高摩亞手持水炮射向州長官邸，揭示政府無視鉛水中毒的受害人，虛報中毒數字。（《華氏11/9》劇照）

而教師罷工運動則是導演用以帶出美國的公民運動的影響力正在開始上升。美國教師對於工時，甚至不能接受的監察系統進行罷工大反擊，由一個州擴展至全國不同地區和州分，之後一眾年青學生走到街上和利用社交網絡，為了槍擊事件受害者尋求追討公義以及檢討槍械管制的空間。這些章節都是讓人再一次知道公民運動的力量，而且也反映年輕一代的拼勁和想法，已經不是老一輩能夠容易扺禦，而政府和政黨其實對此是甚為害怕，因為他們深怕地位被搖動。即使美國社會的民主制度發展已久，仍然充滿漏洞，距離真正的民主制度還是相距甚遠，只是當地會容許公民為不同的事情發動各式各樣的運動。

只是回看我們身處的香港，能夠討論和抗爭的空間愈見收窄，曾經參與各種公民運動的年輕人相繼被政治檢控。我們的政府以至背後的強大國家機器，幾乎已全面掌控主流媒體、招攬和收編有權有勢人士，將我們打壓得如斯厲害。之後的路是如何艱辛，是可見的。不過看着地球彼方的境況時，只希望我們的社會不要放棄一絲希望，繼續努力追求我們理想的制度。

導演與美斯通曼杜格拉斯中學槍擊案中的高中學校教師會面。（《華氏11/9》劇照）

導演最後亦整理特朗普上台後的各種手段跟一代納粹強人希特拉作比較，雖然兩人從外看來難以想象可以連結，但從紀綠片中將特朗普的話語跟希特拉的舊片段剪接起來，又看似是相等的情況。無論這位現任美國總統之後會作出甚麼決定和政策，都不能否認在他主導下的美國社會會趨向更壞的方向，究竟現時不同公民運動與新一代政治素人能否帶來更多改變，都是值得繼續留意的課題。

內容提供：電影·宇言

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《華氏11/9》(Fahrenheit 11/9) 【上一代的共業與新世代的改變】」​】

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