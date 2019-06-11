【阿拉丁．影評】重現原著經典　聲畫特技目不暇給如置身樂園之中

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Let's talk about Aladdin.

阿拉丁是不少人的童年回憶，還記得劇照剛公開的時候，似乎大眾都不太接受到韋·史密夫（Will Smith）藍色神燈的造型，不禁令人質疑《阿拉丁》（Aladdin）是否一套適合拍真人版的電影呢？

這次的真人版《阿拉丁》，情節基本上和原著一樣，經典場面也是依樣畫葫蘆，是一套十分忠於原著的電影。特技，鏡頭都十分出色，場面之豐富，令人猶如置身於迪士尼樂園中看表演般。

情節基本上和原著一樣，經典場面也是依樣畫葫蘆，是一套十分忠於原著的電影。（《阿拉丁》劇照）

雖然說是忠於原著，但製作團隊仍然加入了幾個新的元素，顯然花了點心思。其中之一當然是現代化的燈神和編曲。Will Smith頂着原版燈神羅賓·威廉斯（Robin Williams）的壓力，在這次的表演中加入了自己的特色之餘，又不致令觀眾反感，在男女主角都不是大卡士的情況下，他的發揮的確為這套經典生色不少。

這次燈神加入自己的特色，不同於前人之餘更不令人反感。（《阿拉丁》劇照）

值得一提的是Princess Jasmine的侍女Dalia，是原版沒有的角色。她的存在就好像浪漫喜劇中女主角的死黨一樣，為這套電影帶來現代化的喜感。有數幕甚至令人忘了自己在看迪士尼電影，實在頗有新鮮感。

侍女Dalia的存在就好像浪漫喜劇中女主角的死黨一樣，為這套電影帶來現代化的喜感。（《阿拉丁》劇照）

Princess Jasmine亦有更立體的性格和故事主線，的確挺切合時代的發展。至於實際上有什麼轉變，就還待各位入場觀看了。電影的不足反而在主角Aladdin身上，相對而言，電影欠奉了對他的描寫，他亦似乎被神燈和公主搶了戲。另外，個人認為奸臣Jafar的感覺不夠陰險，有點兒「唔上唔落」，此角色似乎可以有更大的發揮空間。

+ 3 + 2

話雖如此，總括而言，《阿拉丁》帶來視覺和聽覺的享受，值得入戲院一看。回家再把電影原聲帶循環重播！

撰文：Lets talk about this film 講電影

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Aladdin 阿拉丁」​】

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