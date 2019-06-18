【金馬獎2019】上屆台獨言論今屆找數？　金雞百花獎同日舉行抗衡

台灣影壇盛事金馬獎去年因為一套台灣紀錄片《我們的青春，在台灣》捲入「台獨事件」，這是一部以「太陽花學運」和其他社會、政治運動為故事背景的紀錄片，去年奪得第20屆台北電影獎最佳紀錄片、第55屆金馬獎最佳紀錄片等獎項，以及入圍第55屆金馬獎最佳剪輯，但因為涉及政治關係，受到中國大力打壓以及抵制。

去年導演傅榆的得獎感言全面被中國封殺。（《我們的青春，在台灣》Facebook圖片）

去年在金馬獎舞台上，當宣布《我們的青春，在台灣》奪最佳紀錄片時，導演傅榆的獲獎感受全面被中國政府封殺，在微博上都未能找到相關的一語一句。最觸動中方的一句是：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待。」這一番言論當然令中國方面感到不滿！

由於紀錄片以及導演傅榆獲獎感受提及「台獨」，令中國方面感到不滿。（《我們的青春，在台灣》Facebook圖片）

鑑於去年的「台獨言論」，今年中國作出新方案，有指今年大陸的金雞百花獎定於金馬獎所舉辦的同一日（11月23日），因此中國方面的電影和參加者，可以大條道理全面不參與金馬獎，集中在金雞百花獎上。電影界人士都要在金馬獎與金雞百花獎中作出選擇，換句話中國以此手法抵制金馬獎。



而金馬執委會對此表示：「不論有冇撞期，我們常常都還是會遇到入圍者及想邀請的嘉賓在劇組無法請假或是因為其他活動而無法出席典禮，辦理大型活動本來就應該擔心，但我們還是會一本初衷，做好自己該做的事，榮耀電影和電影人。」