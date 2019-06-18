【Marvel】傳甄子丹加盟華裔英雄電影《上氣》　演背後高人呼聲高

去年底已經傳出Marvel悄悄開始籌備電影宇宙第四階段，更計劃承襲《黑豹》之勢，開拍首部華人超級英雄電影《上氣》（Shang-Chi），近日外媒傳出消息，指《葉問》系列武打巨星甄子丹有可能出演其中一個重要角色。

盛傳丹爺有望加盟 Marvel 首部華裔英雄電影《上氣》。（《葉問3》劇照）

報道指 Marvel 屬意甄子丹演出《上氣》其中一位重要角色，外界猜測他可能出演上氣的父親傅滿洲（Dr.Fu Manchu），又名滿大人（Mandarin），他在漫畫中，被設定為中國第一反派。傅滿洲博學多才，集古今中外的所有科學知識於一身，武功高強，同時充滿邪惡野心。

丹爺以《葉問》系列在亞洲地區打響知名度，過去演出《星際大戰外傳：俠盜一號》，跟迪士尼合作愉快，外界猜測兩者再度合作的機會相當大。（ 《星際大戰外傳：俠盜一號》劇照）

「上氣」這個角色在1973年首次於Marvel漫畫中登場，在湖南出生的他自小與世隔絕，接受爸爸傳滿洲嚴格特訓成為一位武術大師，一次獲指派進行暗殺任務，才發現一直尊敬的父親其實非常邪惡，決定捨親取義對抗父親，後來因緣際會加入復仇者聯盟。

有指「上氣」以李小龍為原型。（Marvel 漫畫）

有指林路迪（Ludi Lin）是Marvel工作室目前屬意的上氣人選中的其中一人，他曾在《水行俠》中飾演莫克（Murk）。林路迪是加拿大藉華人，出生於福州巿，在澳洲長大，後來移居加拿大。網民普遍對林路迪出演上氣持正面態度，認為他顏值高又渾身肌肉，相當適合出演上氣。

有指林路迪是其中一個上氣人選。（林路迪IG @ludilin ）

+ 4 + 3 + 2

不過除了林路迪，還有其他人選，有一批網民擁戴曾演過李小龍的Mike Moh，有指上氣本來以李小龍為原型，因此Mike Moh的呼聲亦相當高。

曾飾演過李小龍的 Mike Moh 獲網民熱捧，認為他最適合出演上氣。（Mike Moh IG @mikemoh）

+ 2

另外曾演出《沙贊！神力集結》的新加坡演員Ross Butler，也是上氣的競爭人選。

有指 Ross Butler 亦在候選名單中。（Ross Butler IG @rossbutler）