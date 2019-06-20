【JOKER】疑似小丑電影版足本劇情曝光　一個場口睇到戲迷𠝹櫈

影帝級人馬祖昆馮力士（Joaquin Phoenix）主演的DC漫畫電影《JOKER》將於10月上映，日前電影公司舉行內部試映會，詳細劇情亦隨之流出，唔怕劇透的你，請繼續睇落去！ ***以下內容或含劇透，請斟酌閱讀

Arthur Fleck是個潦倒的表演者。（預告截圖）

電影背景為1981年的葛咸城（Gotham），是個犯罪率高企的動盪時代，原名Arthur Fleck的小丑（Joker），受聘於一間藝人公司，以扮演小丑為生。由於他緊張時就會不由自主地發出笑聲，因此需定時定候接受社工的心理輔導。Arthur Fleck跟母親同住，是家中唯一經濟支柱。

獨力照顧母親。（預告截圖）

被炒被打 理性盡失

令Arthur Fleck走向瘋狂的，源於失去工作及於地鐵被人暴打，失去理性後，他在街上殺死3名騷擾女性的男子。殺人後，Arthur Fleck發起反對上流人士運動，他的「小丑」形象亦愈來愈多機會曝光，除了日以繼夜以「小丑」形象示人，他更嘗試表演棟篤笑，但不受觀眾歡迎，事後Arthur Fleck狂踢一名男子發洩憤怒。

電視節目主持人Murray Franklin（羅拔迪尼路飾）偷偷拍下Arthur Fleck的失敗演出，並於節目上播放嘲笑。後來Arthur Fleck突然現身節目，並開槍殺死Murray Franklin，同時發表演說，呼籲市民加入他的反富人運動。

蝙蝠俠父親Thomas Wayne戲份不少。（預告截圖）

蝙蝠俠與小丑本是同根生？

另一主線為，蝙蝠俠父親Thomas Wayne正競逐葛咸市長，但他不受低下階層市民歡迎，認為Thomas Wayne只能代表葛咸城的1%人口。原來Arthur Fleck母親曾為Thomas Wayne工作，後來將她趕走，是因為Arthur Fleck母子倆都有精神病。但劇情講到Arthur Fleck母親與Thomas Wayne有染，並懷上Arthur Fleck，換句話說，蝙蝠俠與小丑竟然是親兄弟！！！！

更多預告精彩畫面

+ 10 + 9 + 8

Arthur之母幻想與Thomas Wayne有染？

但劇透指，一切都是Arthur Fleck母親迷戀Thomas Wayne的想像，二人從未有染，而Arthur Fleck童年時曾遭母親的男友虐待，到後來發現母親是幫兇，他更大義滅親。劇情亦講到蝙蝠俠的父母如何離世，但死亡原因在其他蝙蝠俠電影中是前所未見的。電影最後講到Arthur Fleck殺死了一名重要人物、被關進阿卡漢瘋人院（Arkham Asylum）作結。

+ 5 + 4 + 3

睇完所有相關劇透，相信最叫人驚訝的是，明明鋪排了Arthur Fleck與蝙蝠俠是同父異母兄弟，後來卻說是Arthur Fleck母親的想像，難怪有網民批評劇情未如理想。而劇透者就話祖昆馮力士的演出確實無懈可擊，絕對值得奧斯卡最佳男主角提名。