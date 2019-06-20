【返校】改編電玩還原「禮堂上吊」一幕　網民：聽到禁歌起雞皮

台灣電影《返校》改編自2017年恐怖冒險遊戲《返校Detention》，這遊戲以台灣歷史上敏感的「白色恐怖時期」為背景，當年遊戲轟動全台，甚至連海外玩家都為之著迷，亦曾掀起過不少話題。 電影版近日公開演員名單以及首條預告，不少玩家都大讚新作的確能神還原遊戲的精髓，只是聽到戲中戒嚴時期的禁歌《雨夜花》時，已經覺得毛骨悚然。

《返校》將時代背景設定在白色恐怖時期，讓不少影迷期待。（《返校》劇照）

由台灣的獨立遊戲開發團隊「赤燭」開發的恐怖遊戲《返校Detention》，故事靈感取材自60年代台灣的校園，以白色恐怖為背景，也是首部台灣遊戲被改編成電影的作品。遊戲於2017年1月上架，遊戲劇情以戒嚴時期的校園為核心主題，加上陰森的設定，恐怖的氣氛，令不少玩家沉迷。電影由2017年開始籌備到開拍，用了超過兩年時間，而導演徐漢強為了能原汁原味還原遊戲以及忠於原作，單是電影劇本就花了近一年時間完成。

遊戲《返校》的畫面：

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冒死組織讀書會研究禁書

電影《返校》以1962年寂寥而肅殺的時代為背景，翠華中學高三的女生方芮欣，與組織地下讀書會的輔導老師張明暉談師生戀。張明暉老師與師生殷翠涵、魏仲廷等人組織讀書會研讀禁書。他們在高壓的校園，即使冒著被告發的風險、生命危險，只求能有一線喘息的空間。某日，老師張明暉突然消失，方芮欣與魏仲廷一同尋找老師的蹤影，卻意外發現校園裡更多恐怖的秘密，以及被埋沒的真相。

「你是忘記了 還是害怕想起來」 《返校》電影對白

角色魏仲廷一直崇拜學姊，由新演員電影曾敬驊飾演，電影將會在9月20日將在台灣上映。（《返校》劇照）

大量「白色恐怖」元素​ 還原戒嚴時代背景

電影改編自爆紅遊戲，這點令不少粉絲都擔心，電影真人版能否拍出遊戲的原汁原味。但從預告看來，戲中真實還原了大量「白色恐怖」戒嚴時代的元素，高壓的校園、遊戲中經典的憲兵、國旗、教官，竟連被血染的學校禮堂，被套上麻包袋的情節都有重現。而在遊戲中讓人最為深刻的一幕，學生在禮堂上吊的畫面，似乎都會原本的重現在片中，難怪觀眾看過預告後都大喊好期待！

遊戲中也提到張明暉擔心地下讀書會，終有日會連累他人，所以他決心提出分手。但方芮欣不能接受，向教官舉報讀書會，令老師張明暉、老師殷翠涵與學弟魏仲廷等被通緝。​方芮欣因為舉報匪諜有功，大獲師生讚揚，但她卻感到很後悔。而互相監察甚至舉報，似乎也是在現今社會經常會發生的事。

從台灣爆紅全球的電玩遊戲《返校》，被改編成電影，由王淨、曾敬驊以及傅孟柏主演。 （《返校》海報）

網民：聽到禁歌已覺得毛骨悚然

預告結尾一把女聲說道「你是忘記了，還是害怕想起來」，更耐人尋味，感覺心寒！

《返校》真人電影版的演員方面，就由21歲的台灣新一代女演員王淨飾演女主角方芮欣，崇拜學姊的魏仲廷就由新演員曾敬驊飾演，而另一關鍵角色張老師就由32 歲男演員傅孟柏飾演。電影還原度高，處處都展露出令人心寒，「白色恐怖時期」的年代，難怪影迷都聽到禁歌《雨夜花》響起，已經覺得毛骨悚然。

更多電影真人版《返校》畫面：