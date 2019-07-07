【春光乍洩】劉德華本來演何寶榮　被張國榮取代︰沒有感傷害

1997年上映﹑由王家衛導演執導的《春光乍洩》是影迷心目中的「王家衛」經典作之一。何寶榮（張國榮飾）和黎耀輝（梁朝偉飾）之間的愛情故事教人印象深刻。而兩位男主角也將角色化成一幕幕經典的畫面︰二人在廚房共舞的畫面和黎耀輝細心照顧受傷的何寶榮等。不過，原來起初何寶榮是由劉德華演的，假如「黎耀輝，不如我哋由頭嚟過。」這句是自劉德華口中說出來，大家又覺得怎樣呢？

《春光乍洩》到現在仍然是一齣不可多得的作品。（網上圖片）

在《魯豫有約一日行》節目中，主持魯豫邀請了劉德華做訪問，他說著說著竟然講到《春光乍洩》中的何寶榮本來是由他演，而不是由張國榮演的。主持人續問後來為什麼會失之交臂呢？劉德華答︰「到最後我已經簽約了，就是跟他說我要簽約了，他到最後開了，我才知道不是我。」魯豫問他，到最後戲開了，發現不是自己演，會否有點受傷？「不會，我相信我自己，我這時候，唯一告訴自己，他（王家衛）失去了一個發現劉德華好的地方的機會。」

劉德華在節目《魯豫有約一日行》中大講電影。（影片截圖）

劉德華又指自己作為一個演員，是每個劇本都可以演的，「因為我，只要你給我一個角色，我就會想很多很多。演員真的不應該有任何的角色是你不能演的，電視它總是有很多很多不同類型的︰喜劇﹑言情﹑色情﹑武打﹑血腥，都可以。」作為一個專業演員，他當然對不同角色有不同揣摩，角色也不能員限到他的發揮。

劉德華指演員不應該有角色上的限制。（影片截圖）

訪問播出後，有網民就指出角色由張國榮演是更合適，因為他的神緒更適合何寶榮這個角色，又有人說，只有張國榮才演活到那種不羈。而且，梁朝偉加劉德華，只會想起他們後來演的《無間道》。大家看法各異，不過無可否認的是，後來的《無間道》作為劉德華的代表作之一，是一齣不能不看的好電影，也印證了劉德華的演技實力。

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