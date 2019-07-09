【反斗奇兵4】童真背後隱藏光明會訊息？　玩具其實身處無間地獄

《反斗奇兵》(Toy Story)不經不覺已來到第4集，故事圍繞一班會行會走的玩具，致力為人類帶來歡樂，每一集都會遇上危機，由主角牛仔胡迪及巴斯光年帶領其他玩具解決問題，當然是笑料百出，又洋溢溫情。但在窩心情節背後，一直流傳著《反斗奇兵》的恐怖傳說，網民指內裡帶著有關光明會的訊息，甚至有洗腦及外星人情節，下文為大家揭開當中的神秘面紗。

《反斗奇兵》在歡樂溫馨背後，隱藏著恐怖的都市傳說。（Youtube影片截圖）

電影《反斗奇兵》中，薯蛋頭先生及太太，五官可以拆除重組，而有很多幕的畫面，也會見到他們只得一隻眼的場景，令人聯想到傳說操縱著世界各國政府的光明會，皆因該會的標誌，正是金字塔上有一隻獨眼，而一班玩具指責勞蘇熊，將他們變成金字塔，而勞蘇熊就在塔的最高位置。另外，該集講到玩具被逼搬家入住託兒中心，就等於二戰時期的集中營，他們慘受凌辱，而巴斯光年被洗腦的情節，與及外星人三眼仔拯救一班玩具，情節跟光明會的傳說也是不謀而合。

巴斯光年被洗腦的情節，暗藏指世人正被光明會洗腦。。（Youtube影片截圖）

以下是《反斗奇兵》的都市傳說：

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金字塔上的獨眼，是光明會的標誌。（網上圖片）

除了光明會，也有網民指《反斗奇兵》的玩具世界，其實是地獄國度，人類的靈魂被寄存在玩具之中，無論如何摧毀玩具身體，斷手斷腳，靈魂依舊不滅，肉身要不停受苦受難，仿如無間地獄。最後一個恐怖傳說，是指片中一直未有交代胡迪主人安仔的身世，安仔的父親更一直未有出場，網民估計其實胡迪原先的主人是安仔爸爸，之後胡迪輾轉落入安仔手中，由於胡迪的玩具世界沒有時間觀念，所以他當了安仔跟安仔爸爸是同一個人，而安仔爸爸其實早已離世。不過以上都只是都市傳說，或許只是網民幻想力太豐富，總之信不信由你。