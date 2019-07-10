【電流戰爭】唔止「奇異博士」「蜘蛛俠」同場　變種特攻都加盟　

一等再等，拍出天才愛迪生故事的電影《電流戰爭》（The Current War），終於落實今年8月15日上映。令人引頸以待，因為男主角係飾演《奇異博士》的男神班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch），仲有蜘蛛仔湯賀蘭（Tom Holland），這另一個平行時空相遇，而當中的班底原來仲有其他美漫英雄。

由班尼迪演具智慧的角色，的確有幾種神似。（官方劇照）

被譽為世界上最偉大的發明家愛迪生，一生的發明超過二千多種，包括眾所周知的電燈、留聲機、電影攝影機等，其中電燈的發明更為人類世界帶來了重大的改變。愛迪生當年在發明電燈和發電機後，為爭奪成為美國供電系統的最大輸送商，與同是發明家兼實業家的西屋電力始創人佐治威斯汀豪斯，以及發明家兼未來學家尼古拉特斯拉，展開了一場鬥智鬥力的「電流」激戰，這段鬥爭正正是電影《電流戰爭》 的故事靈感。

這場電流戰爭，將扭轉愛迪生的一生。（官方劇照）

沒有戰衣的Tom Holland，真係好有學徒感覺。（官方劇照）

除了大家熟悉的兩大男神，戲中兩大反派角色，都是來自超級英雄電影，包括《變種特攻》系列，飾演藍獸的靚仔男星尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult），以及《超人：鋼鐵英雄》中，演大反派薩德將軍的金像提名男星米高沙朗（Michael Shannon），能夠來個Marvel 同 DC另類同場，都幾有趣。