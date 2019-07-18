《雷神3》導演落實回歸執導第四集　MCU新階段重頭作繼續勁多笑位

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，元老成員鐵甲奇俠、黑寡婦都退場，連美國隊長也交棒，下一階段的Marvel電影， 確定還是能保住至少一位老面孔——《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）導演Taika Waititi確定將會繼續執導第4集，該片將會是Marvel影業下一階段的重要力作。

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美國隊長、鐵甲奇俠、雷神向來被視為「復仇者聯盟」的三巨頭，雷神在Marvel的下一階段，顯然仍會維持相當重要的地位。由Taika Waititi執導的第3集以喜劇的風格包裝，評價更勝公認是敗作的上一集，備受肯定，推出後馬上有不少請他再拍續集的聲音，但他身價大漲、邀約不斷，並沒有馬上答應，而接下日本經典動畫《光明戰士阿基拉》（AKIRA）真人版的導演一職，也已經開始面試演員。

不過根據歐美外電報導，《光》片的籌拍將暫時停擺，令Taika Waititi有空先拍《雷神4》，製作《光》片真人版的華納影業期待他能夠在《雷神4》後回歸。Marvel影迷們都非常樂見這發展，起碼故事還未完的雷神，可以繼續在大銀幕上和觀眾見面。

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