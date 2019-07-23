【多圖】重溫李小龍《死亡遊戲》　遇攔路惡棍最緊要走位靈活　

李小龍的經典作品，《死亡遊戲》必定是其中之一，皆因他未完成作品便已離世，電影中他曾跟一代棍王，擅長菲律賓魔杖的伊魯山度決戰，更分別展示了單棍、雙棍及雙截棍等技巧，而片中李小龍憑靈活走位，大敗攔路惡棍，下文為大家重溫這齣經典，若然不幸被持棍者攻擊，也懂得應變走避，不用硬食受傷。

李小龍在電影《死亡遊戲》，跟菲律賓魔杖高手伊魯山度。（Youtube影片截圖）

伊魯山度被封為一代棍王，更教授李小龍雙截棍。（Youtube影片截圖）

李小龍最為人津津樂道的電影，包括有《唐山大兄》、《精武門》及《猛龍過江》，每一齣也是硬橋硬馬真功夫，而要突顯他的非凡武藝，當然要有斤両十足的對手，而《死亡遊戲》中，除了他的黃色緊身衣外，李小龍大戰棍王伊魯山度，更加是超級精彩，面對持有雙棍的伊魯山度，李小龍只是用一條幼身的長竹枝，而憑住靈活走位，李小龍就能避過了對方攻擊，又在敵手臉上留下傷痕，之後二人各自取出雙截棍，互舞一輪棍花，雙方比拼後最終李小龍大獲全勝。

戲中二人互拼一輪雙截棍，最後由李小龍大獲全勝。（Youtube影片截圖）

下圖有遇襲走位避棍方法：

+ 6 + 5 + 4

以上所述當然只是電影情節，現實中伊魯山度是美籍的菲律賓高手，也是李小龍的武術導師之一，他曾教授李小龍雙截棍、菲律賓魔杖、空手道及巴西柔術，絕對是好揪之人。電影中李小龍憑住靈活走位而取勝，若然大家真的遇上持棍人士攻擊，也可以快速走位，逃離危險之地。