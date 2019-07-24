【標殺令3】15年後終有新消息　塔倫天奴：同奧瑪花曼傾過！

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《標殺令》（Kill Bill: Volume 1）及《標殺令2》（Kill Bill Volume 2）叫好叫座，兩部電影全球票房累計高達3億3,300萬美元收入。15年過後，正為新戲《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）宣傳的導演塔倫天奴突然透露，他正研究推出《標殺令3》的可能性。

由奧瑪花曼（左）飾演的《標殺令》當年叫好叫座。（IMDb 圖片）

在2003年及2004年推出的《標殺令》及《標殺令2》，電影融合港式武打、日本武士道及意大利式西部片的風格，以血腥暴力的方式呈現，所以被封為「暴力美學」的經典之一。一直有傳只拍十部電影的塔倫天奴，據他早前接受外國傳媒《CinemaBlend》訪問時表示，《星空奇遇記》（Star Trek）將會是他最後一部執導的作品。然而，他近日突然向外表示，他正考慮開拍《標殺令3》的可能性。

據了解，《標殺令》及《標殺令2》原先構想是拍成一部作品，但最後卻被分拆成兩部作品上映。（《標殺令2》劇照）

塔倫天奴近日亮相節目《Happy Sad Confused》為新戲《從前，有個荷里活》宣傳時表示，他近期與女星奧瑪花曼（Uma Thurman）商討開拍《標殺令3》的可能性：「坦白說，我最近和奧瑪花曼談過這件事。說實話，如今有了新的想法。我們上星期才說過這件事。如果我的作品中有那一部有發展續集的機會，那將會是第三集《標殺令》。」

塔倫天奴日前表示跟奧瑪花曼談及開拍《標殺令3》的可能性。（Getty Images）

雖然塔倫天奴表示只會拍十部作品，而他也表明《星空奇遇記》將會是最後一部作品。然而此卻存有一個「漏洞」，皆因當時《標殺令2》是沒有計入他的十部電影內，原因是《標殺令》及《標殺令2》是一部作品。未知《標殺令3》會否不計入十部作品中。