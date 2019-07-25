《銀翼殺手》奸角Rutger Hauer逝世　白髮藍眼成科幻Cult片Icon

以1982年科幻經典片《銀翼殺手》（Blade Runner）中「人造人」角色成為全球邪典指標性人物的荷蘭影星Rutger Hauer日前逝世，享年75歲。據法新社和英國廣播公司（BBC）報導，這位影星的非營利HIV/AIDS慈善團體Rutger Hauer Starfish Association在官網沉痛宣布，「Rutger與病魔短暫搏鬥後，2019年7月19日在荷蘭家中安祥離世。」

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列尼史葛（Ridley Scott）的反烏托邦科幻片《銀翼殺手》，故事背景設定在2019年未來世界的洛杉磯，而片中高大金髮有着一雙銳利湛藍眸的Rutger Hauer，憑這部經典之作走紅國際。他於片中的角色、人造人Roy Batty最後一段讓人難以忘懷的獨白，或許可以作為他自己的訃聞：

我看見過你們人類不會相信的事情…這些時刻都將隨時光消逝。就如雨中的淚。死亡的時刻到了。 荷蘭影星Rutger Hauer

由夏里遜福（Harrison Ford）主演的《銀翼殺手》最初票房成績慘淡，但後來慢慢演變成吸引大批忠實Fans的科幻經典，並在2017年推出最新一集《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）。他於2016年時接受專訪曾說：「感覺上真的像是《銀翼殺手》的雙翅帶着我翱翔，又美又令人不敢置信。」

Rutger Hauer於1944年1月23日在阿姆斯特丹市郊（Amsterdam）一個演藝世家出生，雙親上台演出之餘也經營表演學校。他的演藝事業在1969年有了第一個突破，爭取到在荷蘭電視劇中擔任第一男主角，但直到在1981年推出的《夜鷹》（Nighthawks）與荷李活明星席史泰龍（Sylvester Stallone）合作，才開始讓美國影迷注意到他，隔年再憑《銀翼殺手》奠定影壇地位。

於2016年時接受專訪曾說：「感覺上真的像是《銀翼殺手》的雙翅帶着我翱翔，又美又令人不敢置信。」（《銀翼殺手》劇照）

從影半個世紀的Rutger Hauer曾參與100多部電影演出，並於1988年以英國製二戰電視影集《Escape from Sobibor》贏得金球獎肯定。他過世消息傳出後，《忘形水》墨西哥導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）在Twitter發文悼念：

直到在1981年推出的《夜鷹》（Nighthawks）與荷李活明星席史泰龍（Sylvester Stallone）合作，才開始讓美國影迷注意到他（《夜鷹》官方宣傳海報）

安息吧，偉大的Rutger Hauer，一位熱情、有深度、不造作且極具魅力的演員，一位把真誠、把力與美帶入電影的影星。 金獎導演吉拿域戴拖路

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