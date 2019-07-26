《中華英雄》上映20周年　「鬼僕」演員大有來頭曾殺入荷里活

1998年上映的《風雲：雄霸天下》取得空前成功，更掀起一片漫畫改編電影的熱潮，導演劉偉強乘勝追擊，於翌年推出同樣改編自馬榮成同名漫畫的《中華英雄》，成就另一經典。 不知不覺電影上映20周年，留在影迷心坎裡的除了「天煞孤星」外，成套戲都戴住面具的「鬼僕」，原來是由這位高手飾演！

身手了得的「鬼僕」戲份不多，但都夠搶鏡。（電影截圖）

林迪安，可能對觀眾來說是一個較為陌生的名字，但看見他的樣子，就會想起他是《無間道》的「迪路」、《百變星君》的斑馬人，以及《古惑仔之人在江湖》的𡃁坤手下「傻強」。但入行至今，佔戲最重的作品可能要數《中華英雄》，可能你會疑惑，林迪安在哪一幕出現？原來他就是飾演華英雄師兄、經常戴著面具的鬼僕。

林迪安自幼習武，練就一身好功夫。（影片截圖）

電影中替鬼僕配音的是陳小春，但上陣拍攝的是林迪安。現年57歲的林迪安，9歲便接觸中國功夫及空手道，17歲時經朋友介紹進入電影圈，起初演替身為主，而且是兼職性質，憑著出色身手及特色外型，後來開始接到露面角色，在電影及電視劇都有不少演出機會，令林迪安決心在影圈闖一番事業。

點擊下圖睇睇林迪安同邊啲荷里活巨星合作過

林迪安自90年代起擔任動作設計，到90年代尾更殺入荷里活，為多部大製作任動作指導，當中包括《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）及《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）。據悉，當年林迪安帶埋一家大細到美國工作，囡囡更獲《蜘蛛俠2》導演Sam Raimi相中，客串演出一角，相當威水！

重溫《中華英雄》精彩場面

+ 7 + 6 + 5

林迪安至今演過近百部影視作品，最近一次幕前演出是2017年的《折彈專家》，此外他亦分別於香港電影金像獎及台灣金馬獎提名4次最佳動作指導，但至今仍未獲得任何獎項，希望假以時日，電影圈能給予林迪安一個肯定。

重溫林迪安經典演出