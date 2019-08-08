【綁靈】陳家樂拍鬼片叫朋友幫手買十字架　卻收到另一樣物件？

由「鬼王」潘紹聰監製，陳鵬振執導，主演是人稱師奶殺手的陳家樂和曹佑寧，驚慄片《綁靈》將於暑假九月時候上映。陳家樂曾參與不少鬼片，可說是經驗豐富，今次對於角色的演繹亦手到拿來。電影其中一幕，家樂需要穿上日本軍服，要表現面目猙獰，眼神凌厲，驟眼看都已經非常心寒，相信這次過後會令他在大家心中的「乖乖仔」形象有一個轉變。

家樂拍攝期間唔知道有冇遇過靈異事件呢？

另外家樂在戲中的角色「勝利」，是一個貪玩兼口沒遮攔的年輕人，開機拍攝數天後，劇組紛紛對他的表現有讚無彈，連紅姐惠英紅都大讚其演技愈趨成熟，家樂謙虛地說是導演功勞：「其實導演份人好活潑生鬼，所以我成日會將佢嘅性格甚至說話，套用落個角色到，所以好易就揣摩到點去演，因為導演就喺我身邊。」

家樂呢個樣真係好奸。

說到最開心的事一定是家樂這次在戲中能與不少美女有對手戲。戲中的家樂更藉著這機會帶她們夜深去探靈。但是提到現實中的他就沒有所飾演的角色「勝利」如此大膽，家樂透露曾經酒店遇上了一些靈異事情，因此生病，所以今次得悉要拍鬼片的他，特意托朋友替他買一個十字架掛飾，以求安心，然後令他意想不到的是朋友最後準備了一個令他哭笑不得的禮物，家樂笑說：「我係一個基督徒，所以本來想買一個十字架，結果我朋友就送了個掛頸式空氣清新機俾我。」原來朋友認為家樂生病的原因未必是遇到靈異事，反而是拍攝現場空氣質素欠佳所致，家樂表示：「今次拍完又真係冇病到，返去要多謝呢個咁細心嘅朋友先。」