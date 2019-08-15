【小三妻】12歲女主角演情慾戲惹爭議　越南本土上映4日被迫落畫

越南電影《小三妻》（台譯：落紅）以19世紀的越南作背景，講述年僅14歲少女下嫁大地主當三少奶，身與心皆未成熟之下，要學習侍夫、懷孕及照顧家庭，還要面對突如其來的性慾，是美麗風景都藏不住的人性陰暗面。 12歲的阮芳茶媚挑戰演出這部十八禁電影而引起極大爭議，而電影在越南上映僅4日更被迫下架，觀眾將矛頭直指讓女兒拍攝大膽場面的阮芳茶媚母親。

《小三妻》在外國大獲好評，但越南本土因保守觀念而令電影被迫落畫。（電影劇照）

早於去年9月，《小三妻》入選多倫多電影節，更獲評為「最佳亞洲電影」，直至今年5月17日，電影在越南本土上映，雖然被列為十八禁影片，但上映4日錄得40億越南盾（約135萬港元）票房，成績亮眼，可是4日之後，就沒有然後了。

阮芳茶媚拍攝時年僅12歲，一幕又一幕情慾畫面，令部分觀眾感到不安。（電影劇照）

據越南媒體報導，大批觀眾投訴女主角阮芳茶媚拍攝《小三妻》時年紀太小，而電影涉及性愛與裸露情節，要求當地相關政府部門將電影落畫，上映僅4天的《小三妻》成為越南史上「最短命」的電影。而現年15歲的阮芳茶媚就有此回應：「我有少少傷心，為其他演員傷心，因為在外國，觀眾排隊來稱讚我們，電影團隊渴望這部電影能帶到越南觀眾面前。我們不期待會有幾多收入，只希望能夠在越南上映，但現在不到一星期便結束了。」

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而被視為最大罪人的阮芳茶媚的母親，她受訪承認讓女兒接拍《小三妻》而飽受壓力，但對於批評聲音就有另一種睇法：「絕大部份影評人或專家對於電影本身，都是給予正面評價，只有少數負面聲音」、「為何大家不可以更關心我跟我的孩子，得到外國觀眾的掌聲時會有多感動、看到外國觀眾花幾小時排隊只為得到簽名時會有多高興？大家自以為我的孩子會因為這部電影而不能健康地成長。你們就不能相信我們的選擇？」

阮芳茶媚母親（右）表示全力支持女兒演出《小三妻》，希望觀眾不要捉錯用神。（Instagram圖片）

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阮芳茶媚母親亦透露，其丈夫亦十分支持女兒拍攝這部電影，難以理解觀眾對於13歲的阮芳茶媚拍攝這部電影有如此大反應。「他們有考慮過演員及其家人的感受嗎？還是他們無意中已經對孩子造成情感上、心理上的傷害，影響他們的自尊心呢？我只希望《小三妻》能夠公開地上映，讓觀眾入場欣賞後，去思考電影對越南、以至全世界貢獻的藝術及人文價值，而並非只是未成年女性演出的敏感話題電影」。