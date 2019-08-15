【人肉搜尋】導演計劃開拍續集　預告幕後製作班底率先回歸

由Aneesh Chaganty執導，趙約翰（John Cho）主演的《人肉搜尋》（Searching）在去年上映時屢獲好評，還以約100萬美元成本下，在全球獲超過7,500萬美元票房收入。日前導演終於公布最新消息，指他正籌備《人肉搜尋2》，幕後製作班底將全數回歸。

《人肉搜尋2》籌備中，但目前只有幕後班底會確認回歸。（《人肉搜尋》劇照）

日前有外國傳媒報導，指Sony影業旗下的電影公司Stage 6 Films正籌備《人肉搜尋》續集，並會沿用上集的創作班底。《人肉搜尋》導演Aneesh Chaganty早前透過社交網站Twitter回應相關事件。

Aneesh Chaganty執導的《人肉搜尋》在全球獲超過7,500萬美元票房收入。（Getty Images）

據導演Aneesh Chaganty指出，《人肉搜尋2》正在籌備階段，而電影的創作班底，如聯合編劇Sev Ohanian都確定回歸。然而導演進一步澄清指，新作並非跟《人肉搜尋》有直接關係，而新作將以全新的故事及角色示人：「最最重要的是，這是一個新的機會讓我們創作一個全新的故事，一部關於科技的驚慄電影。」

《人肉搜尋》導演Aneesh Chaganty承認籌備《人肉搜尋2》中，但否認新作跟第一集有關係，並指出是一個全新的故事。（Aneesh Chaganty Twitter 截圖）

導演最後指出，「如果新作能為電影業帶來新的面孔及聲音，這將會更加好。」目前仍未知電影上映日期及演員陣容，只知道是《人肉搜尋》的續集，但將配上全新的故事。