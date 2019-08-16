【鯊海47米狂鯊出籠】史泰龍舉家現身撐囡囡　網民讚細女仲有潛力

「史家有女初長成」，現年73 歲的動作巨星史泰龍，經歷過三次婚姻，1997年與細自己22 歲的美國模特兒Jennifer Flavin結婚後，生下三個靚靚女兒，多年來，幾個囡囡都成為傳媒的焦點。 近日，女兒西絲汀史泰龍（Sistine Stallone）有份演出新戲《鯊海47米：狂鯊出籠》，一家人現身首映撐場，原來貶下眼幾位女兒已經亭亭玉立，非常吸引！

西絲汀史泰龍（Sistine Stallone）有份演出《鯊海47米：狂鯊出籠》，史泰龍一家當然要出席撐場。（GettyImages）

《鯊海47米：狂鯊出籠》是系到的全新一集，今集講述美雅跟著研究瑪雅文明的爸爸移居墨西哥展開新生活，但與繼姊薩莎常常發生磨擦，為了突破家庭僵局，她膽粗粗與另外兩位朋友潛入水底洞穴探險。四名年輕女孩發現驚世的水底遺址，卻發現那裡是巨鯊的棲息地。被困水洞的她們，面對出籠狂鯊及氧氣耗盡的危機，到底如何才能逃出致命鯊口？

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現年21歲的西絲汀史泰龍近年積極向演藝圈發展，在新戲中飾演「Nicole」一角。而電影在美國舉行首映時，爸爸史泰龍霸氣現身撐場，帶着三位大美人一字排開，表現得相當自豪，非常溫馨。

其實，早前已有報道指，史泰龍基因優良，有網民更笑指他簡直是「美女生產機」，當時史泰龍就表示一直功勞要多得太太Jennifer Flavin。

西絲汀經常在社交網曬靚相，也有不少與姊妹的合照，感情相當好。（Sistine Stallone/IG相片）

除了已踏進演藝圈西絲汀，其實另外兩位姊妹都不容忽視，大家姐Sophia Stallone只有23歲，身材豐滿，滿有一份成熟美。二女兒是今次參演《鯊海47米：狂鯊出籠》的西絲汀，而最細的妹妹Scarlet Stallone就只有17歲，但已經身材標青，青春可人，大家又覺得哪位史泰龍的女女最美呢？

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