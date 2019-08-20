【天氣之子】為了城市逆天而行　付出所有便是生存意義？

看到少年人一腔熱血，逆天而行，展現如雷吶喊，付出所有，會讓你惋惜、不安、還是大惑不解？以上情節並非近日的時事新聞，而是日本動畫電影大師新海誠的最新作品《天氣之子》。 注意︰內含劇透

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以一貫清新細膩的畫風，配合多首悠揚中見激昂的日本搖滾天團「RADWIMPS」歌曲，成就出觸動人心的動畫，盡情展現年青人的噪動與盼望。

故事發生在天氣反常連月大雨的東京，一位冒然從鄉鎮走進大都會生活的年青人帆高，面對這個繁華背後的殘酷現實，低透的薪水，急促的節奏，冷漠的人事，由期盼轉為失望。可幸在尋尋覓覓之下，獲得一雜誌社聘用為撰稿員兼打雜，雖然薪水低但包食包住。

【↓↓↓編按：下文有透露故事情節↓↓↓】

由期盼轉為失望。可幸在尋尋覓覓之下，獲得一雜誌社聘用為撰稿員兼打雜，雖然薪水低但包食包住。（《天氣之子》劇照）

帆高繼而遇上與弟弟相依為命的15歲少女陽菜，三人皆經濟拮据之下，忽爾想起運用陽菜的超能力──誠心祈願後即瞬間放晴，來為大小企業及家庭提供祈願服務，既可謀取生計，同時讓陽菜，找到生存的意義，為社會默默付出。

【↓編按：按圖放大看《天氣之子》電影美圖！↓】

+ 9 + 8 + 7

可是東京天氣愈見沈重，暴雨連連，漸漸出現水災，全城擔子也彷彿落在這三位少年人身上。陽菜也發現，隨着祈願放晴次數愈高，身體逐漸出現不良變化，不同部位漸見透明，彷彿為了東京放晴而犧牲了身體。

另一邊廂，帆高因之前犯了過錯而被警察追捕，陽菜姐弟二人又被社會福利單位介入。原先僱用帆高的雜誌社中年漢，為了爭取女兒的撫養權，只好明哲保身，趕走帆高。

帆高與陽菜姐弟三人，經過一場又一場的逃跑，帆高終不敵警方而被拘捕，陽菜終因社會福利單位安排而與弟弟分隔，加上祈願東京晴天再來，逆天而行，令身體出現更多不良反應，更倏然消失於凡間。

正當以為現實就是殘酷的時候，帆高拼命衝出警方重圍，更不顧自身安全，跑上舊樓天台的鳥居，跳進另一空間去拯救陽菜，爆發愛情的巨大威力。

反常亦是無常，如果你是陽菜，最終寧願犧牲自我，改變歷史，帶來放晴的東京？還是「逃避雖可恥但有用」，靜靜看着東京在風雨中沉淪，消失於澤國之中？

如果你是陽菜，最終寧願犧牲自我，改變歷史，帶來放晴的東京？（《天氣之子》劇照）

電影資料： 名稱：天氣之子（Weathering with You） 導演：新海誠 編劇：新海誠 片長：1小時52分 級別：IIA級 語言：日語（中英文字幕） 上映：2019年8月8日（香港）

作者簡介：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《天氣之子》逆天而行還是逃恥而退？」​】

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