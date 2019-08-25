【天氣之子．影評】逆天而行終惹惡果　對人類自然議題的當頭棒喝

繼《你的名字》後，新海誠在本月又推出了一套新作品《天氣之子》。一如既往，精美的畫風，配合愛情，青春和超能力（又或超現實）的經典主題，令這套電影大受歡迎。

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電影內容主要是圍繞女主角天野陽菜，她擁有一種可以令天空放晴的能力，只要她向上天祈禱，天氣便會由陰暗的雨天變成明媚的晴天。

天野陽菜擁有一種可以令天空放晴的能力。（《天氣之子》劇照）

天氣晴朗當然每個人都喜歡，正如在戲中，陽菜接到很多位客人向她「購買」晴天，有的是因為想有人來光顧露天市集、有的是因為希望能夠為親人辦理身後事，有的是希望可以順利舉行煙花表演。

但事實上，陽菜每一次向天祈禱都是逆天而行的行為，因為她是把人類的慾望加諸於自然，試圖改變自然來達致人類希望得到的目的和期望，正如她試圖停止下雨，來讓天氣放晴以賺取金錢和幫助別人的滿足感。

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不過，因為人類的慾望，天氣每一次的改變而導致氣溫反常。晴天過後，氣象局錄得的便是更高的降雨量和更低的溫度，可見如果人類的行為繼續違反自然的話，最終承受惡果的都只是自己。

以2018年的夏季為例，世界各地有多個地區就錄得破紀錄的高溫。在7月，加拿大因為熱浪的影響，導致蒙特利爾省有54人死於酷熱之中，而魁北克省亦有90人死亡。歐洲、美國和日本亦相繼出現高溫，例如西班牙在8月就錄得40度的高溫；美國德州沃思堡市在7月就錄得43度高溫；日本埼玉縣就錄得41度高溫，創下日本有紀錄以來最高的溫度。

有研究指出，如果人類尚未找到緩和氣候變化，或是幫助大家適應熱浪的話，在2050年之前，全球會有接近950個城市在夏天將超過35度。可見因為人類的自私、對達到某個目標的慾望、對大自然的破壞而令每一個人都受到影響。

最後，在陽菜沒有再祈求晴天的三年間，雖然天一直在下雨，東京已被淹沒，所有人類「習慣了的習慣」都必須改成在水上進行，但正如戲中一位曾光顧過陽菜的婆婆所說：「二百年前東京很多地方都是海，只是個小海灣……」言下之意，即天氣只是順其本性，下雨的東京也只是東京最應該擁有的面貌罷了。

下雨的東京才是最原有的面貌。（《天氣之子》劇照）

最後，大家亦可以想一想，現在我們所身處的環境終歸是順其本性，還是只是被人類的慾望所建構，所改變而成呢？

內容提供：Vanessa Poon

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【天氣之子】如果世界上有100%晴女 又係咪一件好事？」​】

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