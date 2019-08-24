【小Q．專訪】羅仲謙爆老婆楊怡怪癖：好鍾意聞腳底

改編自小說《再見了，可魯》的電影《小Q》，講述快將失明的任達華，如何由抗拒使用導盲犬，發展到跟小Q人狗情未了，而戲中飾演導盲犬訓練員羅仲謙，則見證着任達華與小Q的友情。戲中有不少催淚情節，但導演羅永昌強調並非刻意安排。「我做資料搜集時有少少唔開心，因為見到好多人話唔好再搵狗狗做導盲犬，認為佢哋應該好開心咁食瞓玩，但其實了解過後，發現唔係，當佢哋無論上鞍去工作或者喺屋企，時時刻刻都係同主人一齊，佢哋比其他狗狗更開心。」



羅永昌:「續集如果都係拍導盲犬係ok，可以帶到更多訊息比觀眾，無法香港同國內。」（梁碧玲攝）

羅永昌雖說是電影公司老闆王海峰買下版權才參與《小Q》，但其實他也想藉電影令大眾更了解導盲犬。至於羅仲謙接拍的理由，他笑言：「公司安排，我一定要拍。」後再解釋在收到劇本時已忍不住與老婆楊怡一齊喊，因為實在太感人。「嗰時仲未諗點宣揚導盲犬呢樣嘢， 訓練過程中，了解到導盲犬協會係好需要人去幫助，拍完之後，感覺上有責任去推薦同令大眾了解。」

電影拍畢，一眾毛孩瞬即被收養，就連年紀最大（12歲)亦搵到頭好主人家。

電影中雖然只得一隻小Q，但在拍攝時，其實至少用上了8隻毛孩，並分為文戲及武戲演員。羅永昌：「協會提供兩隻受訓中嘅導盲犬用作拍文戲，動作埸面係其他狗負責，係因為擔心教錯佢哋的話，將來就做唔成導盲犬。追車一幕都係訓練過，但真係要同大家講，我哋無虐待啲狗。」

唔少演員都怕同小朋友以及動物做對手戲，但本身為愛狗之人嘅羅仲謙就十分享受今次嘅拍攝過程。

毛孩雖然聰明，但牠們不知道什麼是拍戲、NG，特別是他們在訓練時，完成一個動作就會展開下個動作，故拍攝時遇上NG就需讓毛孩稍作休息，所以無論係時間定耐性都用得比較多，羅仲謙說：「本身好鍾意狗，所以好享受。同埋都知道本身同動物做對手戲就係難，會浪費較多時間，但我又無咩嘢。」羅仲謙曾養過3頭狗，現時太太楊怡育有兩隻貴婦，夫婦視愛犬如家人。「以前唔接受錫，但而家成日都錫，我老婆好鍾聞腳底，佢覺得好昋。我而家都接受咗，話晒都係自己個仔，就算有酥味都覺得係香。」

Make Up：Leo Tam@Annie G Chan

Hair：Jan Chiu @ PP IL Coplo

Wardrobe：NEIGHBORHOOD@EXI.T

場地提供：Studio King影樓王

羅仲謙唔覺得透露老婆楊怡勁鍾意聞狗腳……