【狂野時速：雙雄聯盟】動作場面精彩絕倫　唯張力略遜一籌

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環球影業的金字招牌《狂野時速》系列，不僅在第四集後票房一路狂飆至今，成為業界傳奇，也累積了大批影迷。儘管帶領此系列重回巔峰的導演林詣彬（Justin Lin）退出後的《狂野時速7、8》在口碑上有着些許下滑，但仍無損此系列的吸金能力，除了接下來2020與2021年還有兩部續集，今年更是首度展開衍生作品計劃，而作為第一部角色獨立作品，首選自然是本身已擁有高度人氣的狄維．莊遜（Dwayne Douglas Johnson）與積遜．史達頓（Jason Statham）領頭。這兩位有着紮實動作底子的演員，搭配上近期炙手可熱的動作片導演大衛．雷奇（David Leitch），由此可見環球影業對於《狂野時速：雙雄聯盟》的重視，也讓本片即便脫離唐老大家族，依舊令人期待不已。

作為第一部角色獨立作品，首選自然是本身已擁有高度人氣的狄維．莊遜（Dwayne Douglas Johnson）與積遜．史達頓（Jason Statham）領頭。（電影劇照）

平心而論，在歷經《變種特攻：黑鳳凰》、《黑超特警組：反轉世界》等續作的慘淡成果後，《狂野時速：雙雄聯盟》可以說是稱職地達成夏日爆米花電影該有的娛樂爽度，承繼自《狂野時速8》裏的難分難捨，本片將賀斯（Hobbs）與邵（Shaw）兩位角色嘴上不饒人的「嘴砲」元素，原汁原味地帶入並放到最大，不論何時何地、不論遇到什麼危難時刻，賀斯與邵的嘴巴就是停不下來，當然這樣的效果是否合乎觀眾胃口，我想就見仁見智，喜愛這兩位演員的朋友們自然看得開心過癮，如果沒有對到頻率，評價自然會大打折扣，但撇開互嘴的成分，我們依舊可以看到狄維．莊遜與積遜．史達頓在表演上的幽默功力與化學效應，看着這兩個角色：一位來自美國、一位出身倫敦，一熱一冷的個性衝突，表面上火花碰撞，危機時刻卻又完美互補，像極了過去我們熟悉的警察拍檔電影，也成就了本片的娛樂基本盤。

本片即便在動機設定上即便有着似曾相似之感，但不再限制於本傳逐漸僵化的家庭羈絆，以不同角度重新切入家庭主題，對於此系列也算是有個好的嘗試。（電影劇照）

相較之下由艾德里斯．艾巴（Idrissa Akuna "Idris" Elba）飾演的反派比斯頓（Brixton）在設定上就較無太大亮點，設定上充斥着近期常見的「淨化世界」理論，儘管有與邵的過去做出連結，但可惜的是僅止於對白敘述帶過，缺乏深刻的塑造，也讓此角色終究未能捕捉住我們的共鳴，而雲妮莎．卻比（Vanessa Kirby）延續着《職業特工隊：叛逆之謎》（Mission: Impossible – Fallout）的冷豔氣場，在篇幅限制下雖然沒有太多的發揮，身手卻是讓人驚豔；儘管故事無法跳脫此系列的公式化濫觴，我們依舊可以從本片看出編劇試圖為兩位角色的過去添加深度的鑿痕，以新角色去重新勾勒家庭的核心，這也讓本片即便在動機設定上即便有着似曾相似之感，但不再限制於本傳逐漸僵化的家庭羈絆，以不同角度重新切入家庭主題，對於此系列也算是有個好的嘗試。

在我們看過《殺神John Wick》（John Wick）首集的精彩槍戰肉搏、《原子殺姬》（Atomic Blonde）裏極具巧思的近身對戰再到《死侍2》瘋狂又不失創意的動作編排，我們不禁會期待着導演大衛．雷奇將會為《狂野時速：雙雄聯盟》注入何種新風貌，的確本片也在動作場面有着水準以上的表現，從開場到最後一幕不論是飛車追族、近身格鬥再到《狂野時速》系列少不了對空交通載具對決，皆有着一定的娛樂度，然而卻缺少了那麼一點驚喜與創意，這樣的動作場面比起過去兩集，在節奏上雖然更為明快俐落，但在擁有積遜．史達頓以及狄維．莊遜這兩位極具天賦動作演員的情況下，卻還是有着剪接過於零碎的問題，再加上此系列過度誇張的角色身體素質呈現，以及許多邏輯細節的省略，都會讓觀影者在整個過程中不自覺地失去緊張感，使得本片儘管有着滿滿的動作場面，在張力上卻是略顯不足的。

原子殺姬。 （電影劇照）

或許是先前甚囂塵上的不合傳聞，本片即便是《狂野時速》的衍生作，在故事上卻是幾乎沒有與本傳做出連結，目前也確定賀斯與邵兩位將不會回歸《狂野時速9》，我想這也會讓不少人覺得可惜。不過沒關係，本片依舊留下不少伏筆，除了關於兩個家族的故事外，反派組織「伊特昂」的幕後首腦也尚未揭曉，只要好好發揮，未來的故事潛力亦是十分足夠，不過在此之前，故事的安排上多加琢磨絕對是必要的，而值得一提的是，在《死侍2》之後，導演大衛．雷奇再度於本片玩了許多關於流行文化的彩蛋，大開前一陣子大家抄得沸沸揚揚的影集玩笑，裏頭更是包含了兩位重量級演員的客串，驚喜程度滿點，為了不破壞大家的觀影樂趣，就留待各位進戲院揭曉。

本片依舊留下不少伏筆，除了關於兩個家族的故事外，反派組織「伊特昂」的幕後首腦也尚未揭曉。（電影劇照）

雖然這部衍生作品尚未確認是否還有續集計劃，但接下來兩年《狂野時速》可不會缺席，在歷經兩位導演的嘗試後，將本系列提升為俠盜類型作品的大家長林詣彬導演又將回歸《狂野時速9》，而這系列是否會如製片雲．迪素（Vin Diesel）先前所宣佈的，將在第十部畫下句點。如果成真，除了要關注這群為生活奔走20個年頭的家人們要如何找到最終歸宿，另一大重點我想就是近期引發熱烈討論的「Justice for Han」是否能有圓滿結束，不僅考驗着編劇的功力，更要看電影公司的策劃能力。

最後，本片共有三個片尾畫面，別忘了看到最後。

評分：7.8／10

作者簡介：裴小裴的電影murmur 如果你喜歡我的文字，也歡迎分享並加入，讓我們一起無時無刻聊電影吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】玩命關頭：特別行動---比動作、更比嘴砲」​】

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