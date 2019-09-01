港版《全裸監督》古天樂陳奕迅三級上演《豪情》　有人贏埋金像獎

由山田孝之、玉山鐵二及滿島真之介主演的日劇《全裸監督》，自於Netflix上架後，便掀起一片煲劇潮。故事以半自傳式拍攝，記錄一代AV大師村西徹的傳奇事蹟，並如何為日本的AV業帶來破格的變天。 香港雖然冇這麼具規模的色情影片製作公司，但90年代，發行色情刊物同樣蓬勃，其中由報紙專欄到自立門戶開書的《豪情夜生活》，便是香港色情刊物的破格之作，而其發跡史更曾拍過電影《豪情》，仲由古天樂陳奕迅主演。

《豪情》講兩位大學好兄弟，一齊創業一代色情雜誌《豪情夜生活》。（《豪情》影片截圖）

電影《豪情》是改編自真人真事，古天樂飾演的Andy，正是色情雜誌《豪情夜生活》的創辦人鍾健強寫照。戲中講述原為漫畫編輯的阿忠（陳奕迅 飾）和Andy（古天樂 飾），因出版社倒閉，同告失業。於是他們和三個同事決定投資出版鹹書《豪情》。由於手法破格，有別於過往的色情雜誌做法，所以一出街便賣斷市，阿忠和Andy終於憑看似無聊的性幻想，實踐自己的夢。可惜好景不常，勝利沖昏了兄弟情，二人的價值觀改變，加上財富令身邊引誘增多，二人最終決裂。

色情事業的成就，令外媒都感興趣，找兩位做訪問。（《豪情》影片截圖）

零偶像包袱

電影以三級上畫，除了因為有不少裸露場面，對白的露骨與含有粗口，都是令影片「升級」原因。戲中講到二人有極敏銳的生意頭腦，單是創刊號封面，便想到邀請香港男士最愛看的日本AV女優做封面人物，而當時便切切實實請來小室友里來港拍攝。戲中講到小室友里為拍創刊號不介意裸露，但就嫌太悶沒氣氛，於是邀請古天樂陳奕迅落場，一齊伴舞，最終完成拍攝。

值得一讚是兩位男主角完全拋開偶像包袱，戲中的狂放演繹，完全令人睇得非常投入，特別是陳奕迅被戲趙郎郎（何超儀 飾）口技馴服一刻，面部表情滿分。

三級片都可以贏金像獎

別以為《豪情》是單純地賣弄色情，其實該片也有不俗的感情描寫，除了兄弟情，兩位跟不同女主角的感情也有深度刻劃。例如古天樂的女友Pamela（應采兒 飾），因工作關係認識了做一樓一的崔波波（谷祖琳 飾），又遇上歡場女子KiKi（周麗淇 飾）。至於陳奕迅，跟女友Fanny（何韻詩 飾）本來感情要好，更不介意一起在色情刊物工作，但自從他遇上骨妹趙郎郎（何超儀 飾），便陷入了難纏的三角關係。

+ 6 + 5 + 4

何超儀飾演的趙郎郎，以口技聞名，自報道出街後更成為場內紅牌，不過陳奕迅跟她就不小心擦出愛火，無法自拔。超儀的搞笑演出不單贏得觀眾笑聲，仲獲得2004年香港電影金像獎評審欣賞，贏得最佳女配角。