要數周星馳的經典電影，實在太多，不過要數最想有續集之作，應該非《國產凌凌漆》莫屬。「太陽能電筒」、「古惑的槍」、「睇鹹片挖骨攞彈頭」，幕幕經典，甚至打靶一幕，都令人會心微笑。 近年星爺有將作品拍續集，例如《西遊記》系列、《喜劇之王》、《美人魚》等，唯獨呢套《國產凌凌漆》是肯定無望。原因呼之欲出，極其敏感的內容莫說今日，就算當年星爺銳意開續集，就連初步劇本同戲名都有齊，但都波折重重，最終更因為一個最大阻力，被逼告吹。

「見你咁有型，又戴帽又盛咁樣，呢間房收你七十啦！」（《國產凌凌漆》影片截圖）

當年勁收$3700萬

1994年的9月17日，《國產凌凌漆》在香港上畫，周星馳飾演的凌凌漆，是中國特務，負責尋回被偷走的恐龍骨頭，誤打誤撞間揭發司領攬權，內部歪風不止，上樑不正下樑歪。戲中有大量諷刺內地官僚制度及處事文化的笑料，當年引起大家共鳴，結果票房大收＄3,700萬，笑料更成為永恆經典。以此成績實在冇理由唔開續集，原來當年星爺早有此想法，不過就遇到兩大阻力而被逼煞停。

「力拔山兮氣蓋世…… 時不利兮騅不逝。」（《國產凌凌漆》影片截圖）

借《007》之力打海外市場

事源當年星爺約滿向華強的永盛電影，便自組公司星輝製作自家作品，創業作《食神》非常賣座成功打響頭炮。雄心壯志下為自己定下另一目標，一心想衝出國際。當年跟星爺衝鋒陷陣的田雞田啟文，於星輝身居要職，一直有參與整個計劃的進程。田雞曾在訪問中提過︰「那時確有想過為《國產凌凌漆》開續集，連劇本和戲名都有。」



有這想法不難理解，事關以《007》做藍本的《國產凌凌漆》，對海外觀眾來說是較易入口，一睇就明你玩緊乜笑緊乜，據田雞憶述，星爺當日已經有了初部劇本和戲名。「由於《國產凌凌漆》是永盛出品，戲名不能再用，於是改名為《特務之王777》。」看似如箭在弦準備上馬，但一個消息不得不令星爺停下腳步。

「凌凌漆」迷要玩 睇圖背對白

呢部經典睇足25年，基本上已經入血，以下有10張圖，睇下大家會唔會一睇就背得出句對白。

+ 6 + 5 + 4

被內地單位「照肺」

原來當日《國產凌凌漆》上畫後，是有段小插曲的。「拍完《國產凌凌漆》後，有內地單位曾跟永盛公司的人『照肺』，因為戲中有嘲笑中國特務元素，他們是國家的精英分子，幸好因為是一齣喜劇，出來的效果又好好笑，所以只是告誡幾句。」田雞說。

雖然只是告誡，但已令星爺存有戒心，事關這會令集資有困難，製作成本大減。而另一阻力是來自星爺自己。原來星爺耿耿於懷該題材是於永盛時期取得成功，若在新公司重拍同一題材，難免被人覺得周星馳技窮，於是星爺對此一直心大細。就在同一時間，一齣日劇《悠長假期》出現，那份日系愛情故事的拍攝手法，深深打動星爺，好想用這風格拍一部電影。田雞︰「一直以來，星爺都想用喜劇手法拍攝自己在TVB訓練班的辛酸故事，於是索性將兩者合二為一，成為後來的《喜劇之王》。」就是這兩個原因，《國產凌凌漆》續集《特務之王777》，遭永久撤回，壽終正寢。