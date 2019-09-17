【侏羅紀世界3】外傳免費任睇　父母為救仔女手無寸鐵抗「恐」襲

2015 年由哥連卓法羅（Colin Trevorrow）執導的《侏羅紀世界》（Jurassic World），創下全球16億美元（約港幣$124億）為新一代營造全新的侏羅紀宇宙觀。隨後的第二集《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World: Fallen Kingdom）雖換上新導演，但依然大收特收。 來到第三集，哥連卓法羅強勢回歸，講明2021年先上畫，但技癢的他早前就先拍一個8分鐘前傳《侏羅紀世界：巨石之戰》（Jurassic: World: Battle at Big Rock），當畀自己一個熱身，亦畀粉絲一記止渴，而且個故事仲完整銜接第二集，成班恐龍被放逐城中。

當恐龍被放逐野外，住露營車都變成高危活動。（《侏羅紀世界：巨石之戰》影片截圖）

第三集2021先上畫

雖然《侏羅紀世界3》要等多兩年先有得睇，但導演哥連卓法羅早前去到愛爾蘭取景，花了五天就是製作一條長8分鐘短片，名為《侏羅紀世界：巨石之戰》（Jurassic: World: Battle at Big Rock），故事背景就設定在《侏羅紀世界：迷失國度》結局後的一年。

在第二集，講到富商洛克伍德，醉心研究恐龍複製技術，更在自己莊園泡製一個活恐龍館，搜羅大大小小不同種類的恐龍，並發展成軍事武器出售予各國，但由於嚴重失控，加上其孫女良心驅使，最後是放生了一批恐龍到城中，變成放養。當時已預期去到第三集，將是恐龍在城中大混戰。

短片起初，講營火吸引了小大鼻角龍到營地，相當可愛。（《侏羅紀世界：巨石之戰》影片截圖）

但同時也吸引了異特龍的出現。（《侏羅紀世界：巨石之戰》影片截圖）

來到這條外傳《侏儸紀世界：巨石之戰》，故事講到一家五口原本開開心心去到國家公園露營，期間被草食性的一對大鼻角龍母子打擾，但有驚無險。只是去到中段，兩頭恐龍同時吸引了兇殘的異特龍，更覓中其一家五口。父母為救子女，縱使手無寸鐵都無懼「恐」襲，竭力抵抗。

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異特龍第一集已現身

片中所見的大鼻角龍，與三角龍外型類似，是近年才發現的品種，推算是生存於白堊紀晚期的南美洲，個性溫和，所以在短片中亦比較溫和，沒有對露營一家造成傷害。至於異特龍，導演解說牠身長將近 10 公尺，在侏羅紀時期屬龐大恐龍之一，一度稱霸。而牠早在《侏羅紀世界》第一集都有登場，導演說今次所見的比電影看見的體型更龐大。

追加彩蛋︰區區有「恐」襲

由於故事講到恐龍被放逐後，四散各地，所以短片仲有個彩蛋，就講到區區有恐龍出現。