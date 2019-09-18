【大叔的愛．影評】春牧派必睇！　走不出套路惟二人火花搭救

早前在香港和日本話題度十足的《大叔的愛》，這次把真人BL從公仔箱搬到大銀幕，但帶給觀眾的感動是否加倍呢？

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

這次劇場版顯而是為了電視劇版本的戲迷而設，但事前沒看過電視劇相信也不會影響觀影理解。我沒有看過電影劇的版本，進場前只聽過同行友人的簡單說明：男主角春田田本為直男，有一老一嫩的男同事追求，然後人生從直路走入彎路，和年輕同事在一起。事後證明，沒有看過電視劇也不會影響劇情理解，但也許會影響觀影時的興奮程度。

【↓↓↓編按：重溫電視劇版甜蜜瞬間！↓↓↓】

+ 3 + 2

早前飾演春田田的田中圭來了香港取景，吸引不少香港粉絲入場，對普通觀眾來說，香港鏡頭不宜抱太大期望。春田田在香港公幹，機緣巧合下買了一隻打算向牧求婚的戒指，便回到了日本。鏡頭沒有把香港拍得很有「香港味」，例如黑夜霓虹燈海、電車、高樓大廈、維港百萬海景、唐樓建築、天線天台……全都沒有。只是在一條普普通通的樓梯街和街邊菜店等普通日常鏡頭。令人出戲的是戒指店店員不合常理的熱情設定。要知道香港飾品店、金鋪的店員不是像保安，就是像門神一樣站在門口等客入去，不會「this la」、「Beautiful!」、「Forever Love~」等花輪同學語氣的做作尷尬式叫賣。（但田中圭的廣東話十分可愛。）

田中圭為電影來香港灣仔街市取景，被不少影迷巧遇。（部長instagram圖片 @musashis_room）

電影片長正常，卻把所有能出現的感情線全部炒埋一碟：愛情、友情、同事情、社會公義、社區情、父子情。故事主軸當然是春田田和牧的愛情線，二人在劇場版的發展不外乎誤會出現、因意外見真情，最後冰釋前嫌的好結局，然而也恰到好處，如果這種電視劇衍生的劇場版不是簡單粗暴的Happy Ending，反而更顯故弄玄虛，而入場觀眾也是希望能在電視劇後再一次感到二人愛情的感動而已。

這次劇場版新增了兩個新角色，分別是由沢村一樹飾演的狸穴迅，和志尊淳飾演的山田正義。（志尊淳完完全全就是犬顏的代表！）前者是帶領牧凌太新加入的總公司精英社員企劃組合「Genius 7」的組長，後者是新加入春田田部門的新人社員。志尊淳飾演的「Justice」與部長承包了不少日式笑點，唯一要挑剔的是Justice在煙火大會中像個跟蹤狂突然出現，再一改天真形象用淚感化春田田的劇情令人有點措手不及。

沢村一樹和志尊淳的演技當然沒有問題，只是劇本局限令他們發揮空間不大。春田田和牧的誤會源於他們對於向夢想前進的步伐不同和欠缺溝通的問題，而這兩位新角色更像只是剛好地「經過」了在這場誤會，和配合其他其實不太必要的劇情支線發展。

整套電影不外乎就是套路和套路，不論是Genius 7的真正目的和事情結局。當中巧合雖然不切實際，例如主張清拆社區，建設新街道的狸穴就是社區老店老闆的兒子，最後倒戈，向公司會長表示支持暫停清拆計劃，人性光輝簡直閃耀得令人不忍直視。但日影、日劇迷相信已經十分習慣。

【↓↓↓編按：搶先感受電影版甜蜜與搞笑位！↓↓↓】

+ 8 + 7 + 6

雖然是套路，但沒有看過電視劇版本的我也沒有感到沉悶，反而是「反正是套路就看看你能搞什麼花樣」的期待，然而在不少日式笑點的包裝下，雖然花樣沒有出現，但回到演員演技本身，田中圭和林遣都的火花十分賞心悅目。田中圭在日劇式浮誇可愛反應和沉實流露感情的轉換如魚得水，而林遣都的眼彷彿能說千言萬語，把觀眾狠狠地圈粉。不得不承認這套電影的亮點就是兩位男主角的演技和不時出現的日式笑點。

如果你是看過電視劇，這套劇場版不會有驚喜，但一定不會令你失望。如果沒有看過電視劇，也許就跟本人一樣，看完劇場版就回家通宵把電視劇全追了。(笑)

內容提供：次所舞次子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「全都是套路但十分興奮感動的《大叔的愛》劇場版」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）