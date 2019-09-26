【平行世界的愛情故事】吉岡里帆挑戰尺度　與玉森裕太演激烈床戰

改編自東野圭吾在1995出版的小說作品，電影版《平行世界的愛情故事》由備受矚目的新生代演員玉森裕太、吉岡里帆和染谷將太共同主演。故事內容是東野圭吾較少著墨的愛情主題，藉由看似不同時空的故事背景來敘述三個男女間的愛情故事。片中一場重要激情戲碼近日在日本的討論度極高， 吉岡里帆更被盛讚突破演出深得人心！

吉岡里帆的確好靚好吸引。（《平行世界的愛情故事》劇照）

今次玉森裕太和吉岡里帆在劇中也挑戰了激烈床戲，成為許多影迷的討論話題，玉森裕太在發布會表示：「那場床戲想呈現出『崇史』對『麻由子』的情感已到最高點，想完全展現出對她愛戀，也不再顧慮好友的想法，什麼都不去想。」

吉岡里帆與玉森裕太在戲中飾演情侶。（《平行世界的愛情故事》劇照）

當被問到現實中若和好友愛上同一個人時，會怎麼做？玉森裕太透露：「我不會為了愛情而背叛朋友，因為是好朋友啊，絕對不能搶別人的戀人！」完全顯露出注重友情的一面。 吉岡里帆則透露：「導演完全是虐待狂，讓大家繃緊神經，拍得很緊張。」森義隆導演則說：「我希望這部作品，能讓玉森裕太有真的成為一名演員的覺悟。他的表現非常好，大家將見證『演員．玉森裕太』的誕生！」