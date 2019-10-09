【罪光燈】90年代黑社會入侵影圈　梅艷芳被掌摑掀血腥廝殺序幕

80、90年代，係香港電影最輝煌時期，一部戲閒閒地可以過千萬，印戲飛好過印銀紙。正因為回報高又會贏得名氣，去到90年代吸引不少社團人士虎視眈眈，甚至投資做老闆，然後引發一輪惡鬥，還持槍搶演員事件。 昨日ViuTV節目《罪光燈》便找來相關人士回顧這段曾轟動全港的暴力事件，要數到最血腥一次，是已故巨星梅豔芳在卡拉OK被社團大佬黃朗維掌摑，繼而灣仔之虎陳耀興介入，引發一場腥風血雨。

90年代，巨星梅艷芳不時成為電影主角首選，而掌摑事件又跟一名電影公司老闆有關。（《胭脂扣》劇照）

要求過房獻唱

節目主持歐錦棠，先講番成件事來龍去脈，事源當年由一間位於九龍塘的電影公司改裝而成的卡拉OK，獲行內人大力支持經常幫襯。1992年5月4日，已故天后梅豔芳到上址消遣，同一時間當時既是電影公司老闆，又是社團份子的黃朗維，帶着一班人去幫襯並巧遇梅姐，於是忽發奇想叫天后過房高歌兩曲。

節目重提事發的卡拉OK地點位於九龍塘，該店已結業多年。（影片截圖）

目擊者親述事發經過

節目邀請到江湖中人龍哥出來講兩句，龍哥不時出現《罪光燈》節目，曾游走黑白兩道，而當時任職該卡拉OK保安的他，就目擊整件事情發生！龍哥︰「當時梅姐不太情願，婉拒獻唱，期間更發生推撞，黃朗維還當場掌摑了梅姐一巴。」

黃朗維看似拿了個彩，不過事件就驚動另一江湖猛人，有灣仔之虎之稱的陳耀興。據知該卡拉OK是陳負責睇場，加上向來與梅姐關係要好，於是明言要幫手出這啖氣。結果事發第二日，黃朗維就被人伏擊，遭斬傷，其中一刀更劈至見骨，被送進浸會醫院，不過黃沒有就事件報警求助。

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「灣仔之虎」陳耀興事後被尋仇

不過這次復仇只是第一步，又或者是該次行動其實「未完成」，仲有後著。節目請來另一嘉賓，前重案組探員林健強便講到事件的發展，事件去到5月7日清晨5點，有兩位槍手進入浸會醫院，聲稱是黃的友人想得知其病房方便翌日探訪，但轉頭便潛入房內連開數槍，其中一槍更射中黃朗維的太陽穴，置他於死地。

事情發展開始失控，而且有人命傷亡，林Sir指當時梅姐要立即離開香港避風頭，就算後來返港，也要在警方保護下離開機場。不過事情其實並未告一段落，直至1993年11月，「灣仔之虎」陳耀興獲邀去到澳門參加格蘭披治賽車後，於21日凌晨於車廂內被槍手伏擊，太陽穴中槍身亡，死法跟黃朗維相似，而事件亦並沒有靜止下來，牽涉到後來澳門回歸前的江湖大風暴。