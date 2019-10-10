《衰仔樂園》內地禁播有手尾　迪士尼官網Winnie the Pooh失蹤？

美國卡通片《衰仔樂園》（South Park），於10月1日播出的一集《Band in China》，因為內容涉及不少中國的敏感話題，令中方大為緊張，其中最敏感的莫過於在片中出現Winnie the Pooh被困禁及被殺的畫面，故立即禁播整套《衰仔樂園》。 直至今日（10/10），有網民發現在華特迪士尼（香港）官網輸入「Winnie the Pooh」、「Piglet」及「Tigger」，只得到「404」版面，已找不到任何資料，疑似突然「被消失」。

在最新一集《衰仔樂園》入面，疑似Winnie the Pooh及Piglet都有出現。（影片截圖）

《衰仔樂園》向來以諷刺時弊見稱，不斷直線抽擊社會及政治議題，而最近一集，就講到其中一位男主角粉腸的爸爸，想賺人民幣，公然帶大麻入境「做生意」，結果被囚禁，並於獄中認識到疑似「Winnie the Pooh」與「Piglet」兩位囚友。由於Winnie the Pooh向來被指跟中國國家領導人習近平像樣，故此舉意有所指。

Winnie the Pooh曾拍過真人版，亦在內地公映。（劇照）

嘗試輸入「Winnie the Pooh」，在按下首個連結時得出「404」畫面。（網頁截圖）

記者實測 部份角色專頁出現「404 Not Found」

直至今日（10/10），有網民發現登入華特迪士尼（香港）官網，當輸入「Winnie the Pooh」、「Piglet」及「Tigger」，便出現「404」，意指「網頁不存在」的意思，疑似被消失了。《香港01》記者曾嘗試登入相關官網，發現在左上角頁面搜尋位置輸入「Winnie the Pooh」能找到相關網頁的，但按下首個連結時便會彈出「404」畫面。

記者曾嘗試輸入其他角色名字「Elsa」、「Cinderella」等，都有同樣問題。記者之後再到分頁「characters.disney.com」裏逐個角色點擊，發現部份角色，如巴斯光年、《魔雪奇緣》的Elsa、唐老鴨、高飛狗，都會自動轉去另一個角色專頁，但多位經典公主角色，包括白雪公主、《仙履奇緣》的灰姑娘，以及Winnie The Pooh則會出現「404 Not Found」的版面。

《香港01》曾經向香港迪士尼提問，惟對方回覆指，有關情況要聯絡美國的The Walt Disney Company查詢。而《香港01》亦有向美國總公司查詢，但未有回應。