【1/2的魔法】湯賀蘭配音Pixar動畫　半桶水魔法救得半個老竇

由《反斗奇兵》、《玩轉極樂園》班底打造，迪士尼與彼思最新作品《½的魔法》（Onward）今日（11/10）釋出首條正式預告，故事講一個魔法家族生活到今時今日，以為已無用武之地，但竟然發現有種魔法可以救番已故的爸爸。電影另一賣點是有基斯柏特（Chris Pratt）同湯賀蘭（Tom Holland）聲演兩兄弟，

海報呢個「全家福」好搞笑。（《1/2的魔法》海報）

細佬年滿16歲，媽媽拎出一支爸爸遺下的魔杖，好讓兩兄弟自學魔法。（《1/2的魔法》影片截圖）

故事講來自魔法家族的兩兄弟，在細佬16歲成年的大日子，阿媽同佢講爸爸留下一支神秘魔杖給他，只要跟足咒語施法，就可以使用多種魔法，當中就連救返老竇出嚟都得。奈何細佬力量半桶水，施展到一半已無以為繼，搞到救老竇行動只完成一半，救得對腳。

如果跟足程序，係有可能救到阿爸返嚟。（《1/2的魔法》影片截圖）

得番對腳，兩兄弟要在24小時內尋找另一方法去救埋阿爸嘅另一半，期間處處撞板碰釘。預告最後更施錯魔法，將阿哥變成「細細粒」，相當搞笑。有見Pixar向來處理故事善於笑中有淚，加上一來就開出親情元素，令不少網民睇完預告已推算故事到最後可能又是一枚極級的催淚彈。電影將於出年4月復活節檔上畫。