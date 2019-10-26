《情罔森林》影評：極致的愛、死亡與分屍　園子溫繼續Juicy

以《愛的曝光》（愛のむきだし）、《冰冷熱帶魚》（冷たい熱帯魚）等血腥浪漫主義電影知名的日本導演園子溫，改編日本著名血色洗腦「北九州監禁殺人事件」，再次編導年輕世代「愚蠢的青春」：《情罔森林》（愛なき森で叫べ）。劇情描述連環殺手遊蕩的社會，兩位年輕女子妙子和美津子受過往所苦。此時，一名騙子和電影劇組突然闖進兩人生活，在越來越親密的同時，人性的極限也開始受到考驗…

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和單純的腥羶色不同。很少導演能像園子溫，再不堪的都能化作情感和省思。成為蕩婦的跛腳妙子（日南響子 飾），承諾高中的約定，放縱自己卻想拯救他人；與不被家人重視的美津子（鐮瀧繪理 飾），同樣的過往，人生卻看似大不相同。活於陰影、渴望愛，無形又完全密合。電影花了諸多篇幅塑造兩人，與此同時，不斷竄出的村田丈（椎名桔平 飾）如同詐欺師，牽動着她們甚至家庭與觀眾的認知。

主演表現極為精湛，日南響子所飾的妙子像是自己的人生。曾被稱作「翻版北川景子」的她，在演藝事業大紅前刻遭負面新聞纏身，甚至證據顯示她曾試圖自殺，而再次起步，是藉由全裸寫真。死過一次真的比較好嗎？在園子溫的世界或許是吧。她們吶喊得聲嘶力竭，死與生甚至不能自由掌握，而理想的潰敗，再次反轉了善惡之間的距離。曾經跳下的妙子和眼看一切的美津子，兩種不同的「死」道出兩種不同的人生態度，迎接的卻是同樣的悲慘結局。

為什麼電影可以自由犯法，人生不能？全片毫無冷場，愛、死亡、分屍堆疊出回憶、家庭甚至時代。而怪誕出名的導演部分滲透變態主謀村田丈，不斷強調着「電影等於人生」，就如後頭已分不清「殺」是為了電影還是趣味。

村田丈左右了所有角色的心神與身軀，就像園子溫改變大眾對於電影的認知，同時這對世界道德良善的哉問卻又不僅如此。看似懦弱的阿信，實際是叱吒社會的連續殺人魔，他有着充分成為觀眾英雄的可能，最後卻像命運的玩笑，準心怎麼打都無法擊中村田丈。導演的諷刺層層不絕，惡人無法擊敗惡人，卻能擊敗有着自我認知的「罪惡」。那麼世界，真的有「善」嗎？

原已是聞風喪膽的社會事件，在園子溫色彩下依舊增添更深層寓意及警惕。《情罔森林》像極了沒有好人的《她不知道那些鳥的名字》（彼女がその名を知らない鳥たち），若因為「愛」而必須成「惡」，是否將「惡」成為救贖就是解答？在道德幾近反轉的世界述洩過往和「電影」，昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）同題材的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）則溫柔許多；相較之下，本片不只是改編歷史，更是讓你體會到被絕望控制的反胃噁心。

本片改編日本著名血色洗腦的「北九州監禁殺人事件」（《情罔森林》劇照截圖）

推薦指數：☆9.3/10 上線平台：NETFLIX 上線日期：2019.10.11

【本文獲「躲在電影裡的詩人」授權轉載，原文：詩人影評｜《在無愛之森放聲吶喊》：羅密歐與茱麗葉也很罪惡吧。】