【犯罪現場】姜皓文「燒紙龜」求停雨開工　薛凱琪不慎台上劇透

爾冬陞監製、馮志強執導的懸疑追兇電影《犯罪現場》，由古天樂、宣萱、張繼聰、顏卓靈（Cherry），「黑哥」姜皓文、薛凱琪（Fiona）等人主演，昨晚（22）假九龍灣國際展貿中心舉行首映禮，在結束祝酒儀式後，黑哥、顏卓靈和Fiona都有接受訪問。 攝影：梁碧玲

黑哥跟張繼聰於《陀地驅魔人》後再合作，黑哥指其實大家都冇太大分別，阿聰一樣咁搞笑。（梁碧玲 攝）

講到拍攝趣事，黑哥提到戲中有場在馬灣拍攝的槍戰戲，當日落很大雨拍得好辛苦，黑哥表示：「個日真係好甘啊！落勁大雨唔停，又要拍槍戰，跑嚟跑去，最後要靠導演出手，他按照民間傳統剪隻紙龜出嚟燒求停雨，結果又真係停咗一陣！」原來有個民間習俗，黑哥更說要導演親自燒先得，所以佢當日真係畫了很多隻去燒。

當黑哥講出燒烏龜習俗時，顏卓靈和Fiona都露出不可思議的表情。（梁碧玲 攝）

避免NG不停練跑

首次扮演女警的Cherry就表示，今次拍戲最爽一定係開槍，覺得好好玩，因為平時打機最鍾意玩槍Game同打喪屍，今次有得用槍覺得好興奮，同時又可以在佐敦道上追逐，是非常難得的經驗。由於今次跟很多前輩合作，好似古天樂先生、黑哥咁，所以她表示自己在片場都不斷練習跑步和掹槍，為求不要在拍攝自己戲份時NG。

顏卓靈對於首次扮演女警感到相當興奮，直言最爽就係開槍。（梁碧玲 攝）