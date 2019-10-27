【素媛】電視台公開兇手清晰近照　明年出獄受一對一監視防再犯案

2013年上映的韓國電影《素媛》（소원，港譯：《許願》），以2008年趙斗淳強暴8歲女童一案作藍本，講述受害人一家經歷不幸事件後的心路歷程，感動萬千影迷，亦令世界各地更關注這案件。 而現實中的趙斗淳被判12年有期徒刑，將於明年12月刑滿出獄，不少市民擔心他回歸社會後再犯案，韓國SBS電視台以公眾利益為由，昨日公開趙斗淳的清晰近照，引起各界回響。

《素媛》呈現趙斗淳的犯案過程，實在令人髮指。（電影截圖）

自從確定趙斗淳將於明年12月出獄，韓國市民紛紛表達不滿，認為當初判刑太短，現在又準備放虎歸山，令大眾陷入恐慌之中。月前逾61萬網民曾於青瓦台網站聯署請願，要求當局禁止趙斗淳出獄但不果。繼MBC電視台在今年4月公開趙斗淳的舊照，昨日SBS電視台在節目《想知道真相》中公開趙斗淳的清晰近照，對比舊照變化不算太大，只是明顯蒼老不少。

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當年趙斗淳誘拐受害人到教會廁所施暴，令其肛門及性器官喪失80%功能，終生靠人造肛門及尿袋過活，被判定為永久殘疾。據悉，審訊期間趙斗淳毫無悔意，曾向法官撰寫信件表明冤枉，仲話：「如果有我強姦的確切證據，且可以對被告人施以刑獄以外的懲罰的話，那就割了我的生殖器吧」。

雖然《素媛》只是呈現虛構畫面，但足以令觀眾恨得咬牙切齒。（影片截圖）

最後法庭以「心神微弱」（酒後難以自控）為由，輕判趙斗淳入獄12年，引起社會不滿，由於出獄期漸近，韓國國會在今年3月通過了「趙斗淳法」，規定曾犯下對未成年人性侵的罪行，犯人出獄後須佩戴電子腳鐐及禁止接近特定人群，並實行一對一的保護觀察以及限制其居住區域，換句話說，趙斗淳重返社會後將受到當局嚴密監視。

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不過，MBC電視台曾公開趙斗淳的反社會型人格障礙測試結果，發現他得分高達29分，比標準分數高出6倍，危險程度比連環殺手和姦殺犯更高，而「趙斗淳法」只限於對犯人出獄後6個月內進行監視，此後就完全獲得自由，難怪市民一直大力反對他出獄。