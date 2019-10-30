為新戲首映現身東京　楊千嬅談與郭富城合作：有冇被我激親？

電影《麥路人》入圍《第32屆東京國際電影節》「亞洲未來」單元，該片的男、女主角郭富城與楊千嬅及導演黃慶勳於東京六本木甫出席電影節開幕禮後，又馬不停蹄於 （10月29日）下午在六本木EX Theatre出席《麥路人》全球首映及分享會，來自香港、日本及海外的粉絲和觀眾，均被兩位主角的細膩演出深深打動，不少人哭成淚人，影片播放完，現場掌聲達5分鐘之久，反應熱烈。

今次全球首映獲得熱愛電影的朋友來支持，看完對導演都讚口不絕，千嬅更指觀眾都一邊看一邊哭了，城城說：「真的好感動，自己與觀眾一齊看這部戲感受也好深，我也被自己所演的角色感動，其實每個演員都好投入，演得好稱職，希望今次能打造到一部全世界觀眾都明白的電影，而電影的題材和角色都是講愛，每個人都需要愛，是一部好『愛』的電影，所以不同觀眾會有不同的感受，不同的位也會有好大的共鳴，這就是電影的魅力。」城城又點名讚千嬅：「好開心第一次與千嬅合作，她好稱職！」千嬅笑著反問城城：「你有無被我激親？哈哈!」城城笑答：「無!無!你好聰明的，而且也信任導演，由每位演員去講不同人性的故事，呈現一個愛的電影給大家看，好期待香港可以快一點看到，當然也恭喜導演，第一部電影已有這麼好的成績。」

電影中以香港一群不同基層人士因各種原因，成了寄宿快餐店的「麥難民」，城城在戲中演失業的潦倒金融才俊！

談到戲中的感人情節令觀眾流淚，城城表示自己是感受最大，因他是連貫著其他每個角色，所以感觸亦多，但感動之外人也要有希望，像戲中每個角色會有自己遇到的困難，但最後都能找到自己的出路及應該去面對的人生，他笑說：「但我們講是沒用，要觀眾自己入場去感受和支持。」千嬅補充說：「我是中間加入去拍，之前幾個月拍了的我是不知道，今次第一次看到電影，也才明白城城為何要一直保持著一個狀況，這是好難的，因為他角色中是男人最痛的事，他好愛他的家庭但原諒不到自己，這是最痛心的，他又想自己的能力貢獻在其他『麥路人』身上，這就是人生的過程，所以也就是《I'm livin' it》！我自己能夠與城城合作，又拍了一部有意義的戲，更喜歡導演在現場研究的狀態，但這令我血壓高升，因為我不介意做，只驚做不到導演想要做的東西，不明白，了解不夠深也不緊要，要信任對手和劇本，導演認為對就可以，但我卻目測不到導演的心理狀態，壓力就在那分毫裡，但難得這電影製作那麼有耐性和那麼有『火』。」

城城更表示，更曾於夜間去到這些24小時快餐店體驗一下現場實況，了解真的的無家者的真實生活，以便塑造角色。