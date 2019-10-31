【神奇女俠1984】兩條全新片段曝光　姬嘉鐸着新盔甲打到去白宮

《神奇女俠》（Wonder Woman）系列導演Patty Jenkins在上周預告，《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）首條預告將會在12月面世。沒想到，昨日的HBO Max活動上，WarnerMedia率先公布了兩條電影的新片段，讓在場粉絲非常興奮。

《神奇女俠》續集《神奇女俠1984》押後至明年6月上映。（《神奇女俠》劇照）

由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的《神奇女俠》的續集《神奇女俠1984》原定在今年12月中上映。可是，姬嘉鐸於去年在其社交網站突然宣布，電影將押後至明年6月初才上映，這消息一出，頓時讓粉絲非常失望。直到近期，導演Patty Jenkins在上周表示，《神奇女俠1984》的首條預告將在12月在巴西舉行的CCXP上首播。然而根據外國傳媒披露，昨日在HBO Max活動上，WarnerMedia率先公布了兩條《神奇女俠1984》的全新片段。

相信Diana Prince在新片段中就是穿上這條白色長袍。（《神奇女俠1984》劇照）

據外國傳媒表示，《神奇女俠1984》的首條片段是發生在華盛頓。當時見到Diana Prince與Steve Trevor在華盛頓紀念碑（Washington Monument）附近散步。當時Diana穿著白色長袍，看上去就像希臘女神。她伸手去撫摸Steve的臉，並說：「我差一點就看到它，就像美夢一樣。」據現場消息稱，這幕看來似乎是Diana的夢境或幻覺，但看起來非常似現實。

導演Patty Jenkins確認Pedro Pascal的角色為反派Maxwell Lord。（《神奇女俠1984》劇照）

至於在第二條片段可以見到，神奇女俠在白宮內與敵人對戰。據現場消息稱，她當時穿起全新盔甲，盡力保護Steve免受槍傷，其中她利用真言套索捆綁敵人時，電影還使用慢鏡頭表達，十分有氣勢。相信神奇女俠當時穿的新盔甲，或是曾在海報中出現的金色盔甲。另外，她當時還使用真言套索抵抗敵人拋出的閃電，但在片段中卻沒有交代這些閃電是由誰人拋出。

Kristen Wiig飾演的豹女或者未必是《神奇女俠1984》的最終反派。（《神奇女俠1984》劇照）

除此之外，導演Patty Jenkins在早前都確認了Pedro Pascal角色為反派Maxwell Lord。外界相信，雖然目前Kristen Wiig飾演的豹女（Cheetah）是今集反派，但相信Maxwell Lord才是終極反派。