【Baby復仇記】東京首映大派「戚袋袋」　朱鑑然日語冧爆粉絲

由天下一電影製作有限公司出品的《BABY復仇記》，出席第32屆東京國際電影節，昨晚假東京六本木舉行全球首映禮。監製廖婉虹，導演陸以心、女主角陳靜（Dada）及男主角朱鑑然（Kevin）等皆有出席，更在場大派「戚袋袋」氣球，到底係咩？

團隊向發問問題的觀眾送出，戲中出現過的公仔「戚袋袋」造型汽球，想不到大受歡迎。（電影公司提供）

首映會完結後，直接去到觀眾及主創問答環節，團隊又對發問問題的觀眾送出，以戲中曾出現過的公仔「戚袋袋」造型製作的汽球，大受歡迎。陸以心被問到今次《BABY復仇記》跟她上部執導的作品《同班同學》，也是以女性為主導的電影，分別何在？陸以心解釋：「我上一部電影講嘅係青春期女性，對我嚟講，青春期同懷孕都係女生最重要嘅人生時刻，亦都係兩個成長期，會令女性產生好大改變。」

三位主角現身，現場觀眾報以掌聲歡迎。（電影公司提供）

而在這次東京電影節之旅，極受女性觀眾歡迎的朱鑑然，則準備了「貓紙」，以日語跟觀眾打招呼，字正腔圓的他為日本觀眾帶來驚喜。Kevin談到跟Dada的合作，覺得二人非常有默契，他又對於觀眾的反應表示感動：「見到日本觀眾反應咁熱烈其實真係好感動，同埋即使完成整個電影節首映，我都仲係好緊張。」

Dada表示這次也是自己首次觀看《BABY復仇記》，她說：「我頭先睇戲其實都有喊出嚟，被情節感動，又可能入返拍戲時嘅狀態！好彩嗰妝都冇溶！」

不少日本女性觀眾，都對朱仔有好感。（電影公司提供）