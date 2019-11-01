【麥路人】東京首映反應熱烈　郭富城楊千嬅夜逛激安店慶祝

由黃慶勲執導丶郭富城丶楊千嬅主演的電影《麥路人》，入圍《第32屆東京國際電影節》「亞洲未來」單元，日前應邀出席在日本舉行的開幕禮及首映禮，郭富城與導演黃慶勲於30日晚再出席《麥路人》特別場及分享會，全場爆滿！今次電影在日本首映，已有不少正評，更有影評人為電影海報繪上卡通畫，很有心。

導演跟郭富城出席另一場電影分享會。（電影公司提供）

在特別場上，城城表示當他首次看完《麥路人》，令他有很大想法，覺得人生短暫，要懂得把握，不要做一些令自己有遺憾的事。他又表示，由於角色最後會患上肺線癌，有時太投入角色都會覺得自己有病一樣，所以煞科後立即去做全身檢查，結果當然是虛驚一場。城城又謂收到劇本時，便一口應承接拍，除了劇本吸引，亦希望支持新導演。「希望圈中有新力量，因為喜歡他們心中有團火。」

現場觀眾看後都熱烈發問。（電影公司提供）

城城首次逛激安

連日來城城與千嬅不停工作，待完成後，便齊齊拉隊夜逛激安店。千嬅表示每次遊日本也必到激安店，絕對是常客，不過同行的丈夫丁子高卻從未行過。千嬅笑説：「我哋結婚10年都冇一齊行過激安店，今次真係要行吓！」二人更在店前打卡。至於城城原來也是第一次逛激安店，他對電子用品甚有興趣，可是卻未有收穫，反而這對廿四孝父母就為子女掃貨，千嬅買了萬聖節服飾給Torres，城城則買了飯壷給大寶，口水肩給二寶。城城完成日本之旅，便繼續向倫敦東亞電影節出發，作「焦點影人」及出席《麥路人》歐洲首影。