【未來警察】劉德華港版「未來戰士」　亂溝王晶冷飯笑料成黑歷史

《未來戰士》系列已經35周年，今年更推出系列的第六集。其實無論第幾集都好，故事始終係圍繞未來世界派出殺手消滅未出世的人類領袖，然後好人那邊派出戰士「護駕」。 咁經典，作為「東方荷里活」的香港，當然要參考下拍番套，2010年王晶就執導了一部由劉德華主演的《未來警察》（2010），一個來自2080年的改造人來到2020年，為咗拯救影響後世的科學家。

電影一來就為大家呈現2080年某城市的面貌，理應要予人驚歎感覺，可惜變成感嘆。（《未來警察》影片截圖）

根本係重拍一次《超級學校霸王》

只要你睇過《未來警察》，你就知劉德華跟王晶之間的交情，非旁人可想像，劇本粗疏、造型怪相、特技幼嫩，最離譜係故事風格不一，起初15分鐘，雖然製作簡陋，但仍看到是想走認真科幻風，不過故事一去到2020年世界，風格走向變咗一套《超級學校霸王》。事實上，故事根本就係活生生地將《超級學校霸王》硬套落去，最明顯一點係劉德華要搵的目標人物，原來一直在身邊，只係未改名。即係《超級學校霸王》的余鐵雄法官。

而家睇番，呢句對白都夠好笑。（《超級學校霸王》影片截圖）

明明劉德華係有份拍《超級學校霸王》的，如果個劇本睇到呢度都欣然接拍，你就知二人關係已昇華到係咩都唔計較。不過都要講明，就咁睇《超級學校霸王》係好正嘅，真係好好笑，但用科幻英雄片包裝就錯晒！

再惡劣 都要交出影帝水準

《百變星君》都溝埋

既然《超級學校霸王》都食得落，晶哥一於唔同你客氣，塞多部《百變星君》落去，話說故事有改造人，而反派樊少皇來到冇手下跟，正在用人之際，胡亂捉咗黑人、羅家英、李健仁，逼佢哋變成改造人，但又因資源有限，於是用上家庭電器頂上，微波爐、風扇、電視機，同星爺跟黃老太秘笈合併同一套路，不過幾位純粹「搞笑」，出一出場，打幾下就報消收場。如此製作，難怪《未來警察》企穩不少人心目中的膠片三甲，當然唔少得仲有《天機：富春山居圖》。

成個微波爐同個人合體，睇完呢幕好想搵番套《百變星君》出嚟平衡下。（《未來警察》影片截圖）

其實電影仲隱藏咗《整蠱專家》、《九品芝麻官》、《力王》等元素，舊時會叫做炒冷飯，但以今日講法係叫「彩蛋」，聽落舒服好多。有興趣Click入去搵下。