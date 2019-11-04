【麥路人】出戰倫敦東亞電影節　郭富城奪影帝充滿人民情感電影

由鄭保瑞監製，黃慶勳導演，郭富城和楊千嬅主演的社會話題電影《麥路人》，繼日前於《東京國際電影節》作全球首映，隨後便趕赴第4屆《倫敦東亞電影節》（London East Asia Film Festival）作閉幕電影，而城城更在此行報捷，憑《麥路人》奪得影展的最佳男主角。

郭富城在台下等待宣報結果一刻。（電影公司提供）

郭富城可謂今屆倫敦東亞電影節的重點人物，事關他本身已經是今屆電影節「焦點影人」（Actor Focus)，跟當地觀眾分享4部作品，包括《父子》、《寒戰》、《踏血尋梅》及《麥路人》，並向現場觀眾分享拍攝的經驗及心得，他特別感謝啟蒙老師張叔平和譚家明，而觀眾亦反應熱烈，爭相提問，事後亦爭取合照及簽名，場面熱鬧。

郭富城跟《麥路人》導演黃慶勳一同出席活動。（電影公司提供）

至於宣布城城獲得最佳男主角後，城城上台發表感言：「很開心可以憑《麥路人》這部電影得到最佳男主角獎，因為這是一部充滿人民情感的電影，我百分百投入演出，可以用演到心力交瘁來形容，謝謝戲中每位好對手，還有謝謝導演的信任，遇上好劇本，是演員最大的夢想，我希望演員是我的終生事業。」而導演黃慶勳亦高興表示：「我首次執導長片，得到不同的影展認同，更為城城再拿下男主角獎，內心很激動和榮幸。」