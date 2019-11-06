【獅子山上】林德信曾燒傷腳入院　難忘爸爸趕至︰有人愛爭好遠

Alex飾演嘅紀大偉，因車禍以致下半身癱瘓，人生頓時陷入低潮（IG：@alamfish）

林德信（Alex）早前拍攝由梁國斌執導，以「包山王」黎志偉真人真事改編嘅電影《獅子山上》。三人接受香港開電視《娛樂頭條E-news Headline》主播馬梓軒專訪，Alex坦言拍攝過程歷盡艱辛：「最痛苦嘅係我哋去到屯門拍一場攀上獅子山嘅戲份，嗰度5層樓高，我連埋輪椅綁實晒，成晚半天吊，淨係頭同手郁到，然後要我演最高難度，最多感情嘅戲，我係好忟！因為唔上唔落，又要幻想衛詩雅喺山下，啲風吹埋嚟，石頭跌落嚟，真係未試過拍得咁辛苦，拍足3日！」

Alex坦言拍攝最痛苦嘅係我哋去到屯門拍一場攀上獅子山嘅戲份（IG：@alamfish）

片中講述Alex飾演嘅紀大偉，因車禍以致下半身癱瘓，人生頓時陷入低潮，全靠家人扶持重新出發。Alex回憶求學時期，曾深深感受父親林子祥嘅關愛：「以前我喺英國讀書，記得有晚同朋友燒烤，其中有一個朋友飲醉咗，唔小心將燒烤個火踢過嚟，我成隻腳著晒火，當時入咗醫院，3日後我Daddy就飛咗過嚟！我好記得佢冇鬧過我，反而擔心我，有個愛你嘅人喺身邊，感覺爭好遠！」

片中杜麗莎飾演林德信外母（IG：@alamfish）

Alex又表示入行以來，從未演過年紀這麼大，兼且已為人父嘅角色，Alex笑言現實中亦嚮往呢種生活模式：「拍呢部戲嗰陣，我feel到梁導演同黎生呢兩位爸爸，好多嘢想我透過紀大偉嘅角色表達出嚟，同埋透過今次拍攝，令我了解多咗咩係家庭，雖然為人父親辛苦啲，但我諗滿足感同快樂係大過冇家庭嘅！」