我們總是緬懷似遠還近、又苦又甜的青春時光，所以以校園為背景的台式純愛電影，例如《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》，一直深受希冀重溫那段舊夢的港人喜愛，而最近再有一套同類作品到港上映，它便是由李淳、邵雨薇和蔡瑞雪主演的《陪你很久很久》，令觀眾再次憶起那份清澀而隱隱痛痛的感覺。

除了兩大主角「李安之子」李淳、「新一代台劇女王」邵雨薇外，飾演學生妹「夏天」的蔡瑞雪在戲中亦非常矚目，她陪着李淳守護邵雨薇，不論是為暗戀對象默默付出的過程，還是天台爆喊表白的一幕，都演得非常自然，甚有說服力、感染力，難怪今屆金馬評審都視之為「最佳新演員」的滄海遺珠。

電影《陪你很久很久》由台灣導演賴孟傑執導，「李安之子」李淳、「新一代台劇女王」邵雨薇和「北一女神」蔡瑞雪主演，講述九餅（李淳飾）從小立志守護校花薄荷（邵雨薇飾），但因為九餅被困在「好朋友」的魔咒，即使夏天（蔡瑞雪飾）中途加入提供協助，可是仍然無法成功告白，而在這個又苦又甜的旅途裏面，九餅亦慢慢明白到自己在薄荷生命中扮演怎樣的角色。（電影《陪你很久很久》海報）

第一次開工擔心NG拖累劇組：一直在發抖！

可是自然流露的背後卻是充滿淚水，首次拍電影的蔡瑞雪接受《香港01》訪問時便坦言第一次開工壓力極大，深怕自己NG過多拖累整個劇組：「整個身體很僵硬，一直在發抖，我還記得我第一場戲幾乎是同手同腳，腦中都是台詞，對方還未講話，我就搶了他的台詞，我心裏很難過但控制不了自己的身體。」

手足無措的表現不但惹來導演賴孟傑責罵，更被對方用劇本捲成的紙棒敲頭：「回到酒店就一直哭，在想為什麼我做得不好。（最後怎解決問題？）我就一直看熒幕回放，慢慢了解應有的表演模式。」更了解到演戲並非只將注意力放在自己身上，而是着重兩個人的互動。

蔡瑞雪在《陪你很久很久》中性格開朗，討人喜歡。（電影《陪你很久很久》劇照》

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蔡瑞雪初中迷戀學長：如果重來一次，我會......

提到《陪》片的主軸是暗戀以及陪伴，蔡瑞雪坦言初中時亦像電影中一樣，迷上了一個學長：「他是籃球隊隊長，成績又好，所以我們在國中的時候，很多女生都喜歡他。因為他是國三，我是國一，我還要找各種機會走過他的教室，只為看他一眼，只要看他喜歡喝什麼飲料、吃什麼東西。」

不敢表白？「就是怕被拒絕，但如果可以重來一次，我會表白，因為已被『夏天』感染了，她說過『青春就是談一場會痛的戀愛』，就算失敗也沒有關係，也是一個很好的經驗，可以幫助你成長。」

蔡瑞雪又透露自己曾經幫朋友追女仔：「因為那個女生剛巧是我的朋友，所以就給他製造一些機會。（最後成功？）成功，他們最後在一起了，可是現在已經分手了，因為他們發現對方不適合！」（梁碧玲攝）

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其實蔡瑞雪在拍戲之前已經有一定知名度，2014年在節目《校花點點名》中亮相並獲得「北一女神」稱號，2017年更衝出台灣到韓國參與選秀節目《偶像學校》。談到這次外闖經歷，她直言對回台發展幫助甚大，最起碼令她學懂如何堅持：「因為我在韓國時韓語不太好，幾乎聽不懂老師上課教的東西，很多考試都是現場給你歌詞，但我連字都看不懂就要馬上上台，想拜託團員可不可以教我，但她們也要準備自己的東西，所以內心滿煎熬，我每一課都告訴自己要堅持下去，才能一天過一天。」

「我每天寫日記告訴自己要加油，但總是哭着寫日記，所以日記本都是皺的，那些字都化掉了。」不過，每當翻到第一頁重頭看一遍，便會發現自己總是有所成長，亦發現好事總比壞事多，令她感受到一種成就感，繼續鼓足幹勁做好自己。

雖然蔡瑞雪參加《偶像學校》時的表現未如理想，但因為外形討好，她表演Lovelyz成名曲《Ah-Choo》的片段在YouTube曾一段成為大熱短片。（Mnet《偶像學校》宣傳照）

入行初期曾被指廉價花瓶

不過，並非所有人了解到蔡瑞雪那時面對的辛酸，不少觀眾在《偶像學校》播映時便喪踩的表現，甚至有人以「丟臉」來形容，而主持人陳沂更狠批她是「廉價花瓶」。對於兩年前的種種負評，她直言一開始覺得難過，亦曾經考慮激烈反駁，但冷靜過後便慢慢將它們分成有用的真心建議和純粹的人生攻擊，亦明白到當初的確未做好自己的本分：「我發現我痛苦的當下，我身邊的人會比我更痛苦，家人、朋友也看到那些留言，其實我也很擔心他們的感受，所以我要鼓勵自己，讓自己強壯起來，那能讓自己身邊的人一齊更好。」她又言別人認為她「花瓶」與否，不是單靠重覆強調自己有多好便能改變，要靠作品一步一步令「淡友」刮目相看。

蔡瑞雪獲金馬評審視為「最佳新演員」滄海遺珠，可算是擺脫「花瓶」稱號的第一個肯定。（梁碧玲攝）

信奉伊斯蘭教 不吃香腸、肉燥飯

除了蔡瑞雪赴韓參加《偶像學校》這段經歷，她另外一個背景亦備受關注：她的父親台灣人，母親是烏茲別克族、藏族混血兒，因為母親的關係，全家信奉伊斯蘭教。她坦言穆斯林人數在台灣少之又少，清真寺在台北亦只有兩家：「台灣其實滿多豬肉製品，例如香腸、火腿、培根、水餃、肉燥飯，我都會避免，我很注意飲食。其實我從小到大都習慣這樣生活，所以還挺方便。」只是工作時候未必能夠抽到時間禱告，要待晚上睡覺前完成。

提到華人社會對伊斯蘭教充滿不少誤解，她坦言的確曾有人對她開玩笑，指她是恐怖分子：「我理解他們的不理解，跟他們說『別開這種玩笑』就好了，我覺得只要你真正認識回教、伊斯蘭教的人，就會知道他們都很友善、很有愛心，恐怖分子的出現都是因為戰亂的問題，很多國家都很棒，可以多多去了解。前陣子『伊斯蘭國』的新聞特別多，有人開玩笑說我是『伊斯蘭國』，但其實兩者分別極大，『伊斯蘭國』只是一個以宗教名義做壞事的組織。」

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